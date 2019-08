17 dage i glæde eller sorg: Lang pause øger presset forud for OB's fredagskamp

FODBOLD: I al sin herlighed går der 17 dage, inden OB igen skal spille Superliga-fodbold, når fredag aftens hjemmekamp mod Sønderjyske er overstået. Først mandag den 16. september skal OB til Silkeborg.

- Op til kampen betyder det ingenting med de 17 dage, men alt efter resultatet betyder det da noget, at der går så lang tid med en god eller dårlig følelse. Bortset fra vinterpausen så er det en relativ lang tid til næste kamp, og så er det i høj grad at foretrække at tilbringe den med tre point på kontoen, siger OB's træner Jakob Michelsen, der forventer at arrangere en træningskamp i næste uge som erstatning for en Superliga-runde.

- Vi har i de sidste fire kampe ikke givet mange chancer væk og derfor har vi fået en del point. Men kampbilledet i de to sidste kamp mod Nordsjælland og Hobro gjorde det mere sandsynligt, at vi havde vundet dem end de to kampe mod Randers og Esbjerg. Der var ikke helt samme flow i spillet i Hobro, men vi skabte de chancer, der skal til at vinde en fodboldkamp. Vi forsvarer os godt, men vi skal have endnu mere flow i spillet, siger OB-træneren, der har respekt for udviklingen i sin gamle klub Sønderjyske.