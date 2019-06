17-årigt islandsk talent på vej til OB

FODBOLD: Det kun 17-årige islandske forsvarstalent Teitur Magnússon er på vej til Danmark for at skrive under på en kontrakt med OB, skriver det islandske netmedie fótbolti.net.

Han kommer fra klubben FH Hafnafjördur og OB har længe haft den lange og meget boldsikre islænding under lup. Ifølge fótbolti.net har også VfB Stuttgart og Parma været interesseret i islændingen.

Magnusson var i januar med i en intern træningskamp på OB's Superliga-hold, som egentlig skulle have spillet mod Holstein Kiel. Her virkede Magnusson stærk ved siden af Jeppe Tverskov og ud over sin højde, har han en meget sikker højre fod.

OB brugte ham kun som som stopper, men han kan også spille højre back. Siden deltog han i Kai Thor Cup for OB og spillede et kvarter for Superliga-holdet i en træningskamp i Aarhus mod AGF.

Teitur Magnusson fylder 18 år på mandag. I forvejen har OB den kun 16-årige Daniel Obbekjær stopper med omkring Superliga-holdet og han fylder 17 i næste måned.