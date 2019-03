17-årig svensker får bøde for trusler mod VM-spiller

En 17-årig svensk dreng er i retten blev idømt en bøde for at true Jimmy Durmaz under VM i Rusland.

Det er ikke en gratis omgang at true andre på sociale medier.

Det slog retten i svenske Växjö tirsdag fast, da en 17-årig dreng blev idømt bøde for at have truet og tilsvinet den svenske landsholdsspiller Jimmy Durmaz under VM i Rusland på Instagram, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Dommen lyder på 50 dagbøder a 50 svenske kroner samt 8000 svenske kroner i erstatning til Durmaz. Det svarer til cirka 7400 danske kroner samlet.

Durmaz blev offer for en sand shitstorm på de sociale medier under sommerens VM i Rusland, da han begik et frispark i overtiden af gruppekampen mod Tyskland, som tyskerne udnyttede til at vinde 2-1 over Sverige.

På de sociale medier blev han efterfølgende svinet til og truet på livet af vrede fans. Det fik det svenske fodboldforbund til at anmelde truslerne, som altså tirsdag førte til dommen.

Retssagen blev afviklet for lukkede døre.

De hundredvis af tilsvininger på blandt andet Durmaz' Instagram-profil indeholdt både dødstrusler, racistiske ytringer og andre hadefulde kommentarer.

Jimmy Durmaz er født og opvokset i Sverige, men har tyrkiske rødder.

Tre sager blev åbnet som følge af anmeldelsen, men kun sagen mod den 17-årige dreng endte for retten.

En af de to andre fik en såkaldt straffeadvarsel af anklageren, mens den anden fik en bøde.

Sagen mod den 17-årige nåede hele vejen til retten, fordi han erklærede sig uenig i tiltalen. Han havde dog erkendt, at han havde skrevet kommentaren, som blev anmeldt.

Ved første træning efter kampen mod Tyskland ved VM stod de svenske spillere samlet foran pressen og råbte "fuck racismen", efter at både landstræner Janne Andersson og Jimmy Durmaz havde holdt taler.

På trods af nederlaget til Tyskland kom Sverige videre fra gruppen og nåede kvartfinalen. Her tabte holdet 0-2 til England.