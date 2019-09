16-årig Barcelona-komet brillerer igen i sejr

Syv minutter var nok for Ansu Fati. Så havde han både scoret og assisteret og grundlagt sejren over Valencia.

Lionel Messi har været ude med en skade i hele sæsonen, men i superstjernens fravær stråler en ny i FC Barcelona.

16-årige Ansu Fati slog lørdag aften således til igen, efter at han senest blev Barcelonas yngste ligamålscorer nogensinde. Det skete i en kamp mod Osasuna.

Hjemme mod Valencia og Daniel Wass i Primera Division skulle Fati blot bruge to minutter til at bringe Barcelona foran og yderligere nogle minutter til at lægge op til et mål.

Det hele endte med en 5-2-sejr til Barcelona, der dermed er et enkelt point efter Real Madrid og to point efter Atlético Madrid på førstepladsen.

Efter to minutter løb unge Fati mod en pasning i feltet fra Frenkie de Jong og kanonerede bolden i mål og Barcelona foran 1-0.

Efter syv minutter brillerede han igen, da den unge komet driblede sig fri i venstre side i feltet og lagde bolden perfekt bagud til netop Frenkie de Jong, som scorede til 2-0.

Man forstod, hvis Valencias spillere følte sig en anelse rundtossede efter denne indledning på holdets første kamp efter trænerskiftet i ugens løb.

På sidelinjen kunne Albert Celades, der tog over, da Marcelino Garcia Toral blev fyret, så glæde sig over reduceringen efter en halv time.

Kévin Gameiro blev spillet fri og scorede, men målet blev først anerkendt, efter at dommeren havde fået hjælp fra VAR.

Gameiro var på spil igen, men Barcelona-keeper Marc-Andre ter Stegen fik reddet, og kort efter tryllede Ansu Fati i den anden ende og spillede fikst bolden over hovedet på Daniel Wass.

Valencia fik rystet Barcelonas chokstart af sig og var egentlig med i opgøret trods bagud 1-2 i pausen.

Seks minutter inde i anden halvleg gik det dog galt igen, da den tidligere Barcelona-målmand Jasper Cillessen droppede og ikke kunne holde et skud fra Antoine Griezmann.

Bolden sprang hen til Gerard Pique, som scorede til 3-1.

Efter en time blev Fati erstattet efter flere gange at have demonstreret sit talent. Ind kom Luis Suarez, og Suarez kvitterede skarpt med det samme og drejede bolden i mål fra stående position, og med 4-1 var løbet kørt for Valencia.

Otte minutter før tid bombede Suarez Barcelona på 5-1, og i tillægstiden reducerede Maximiliano Gomez for gæsterne.