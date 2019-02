137 kilo tung fynbo tiltrækker sig opmærksomhed fra NFL

Danske Hjalte Froholdt spiser mellem 5000 og 5500 kalorier på alle træningsdage for at holde kampvægten oppe. (Arkivfoto)

Hjalte Froholdt er blevet inviteret til den eftertragtede forfest til NFL-draften. Han kan øjne det højeste niveau inden for amerikansk fodbold.

NFL-sæsonen kulminerer natten til mandag dansk tid med årets største kamp, Super Bowl. Nuværende og fremtidige legender støder sammen i Atlanta for at spille finalen i verdens bedste liga for amerikansk fodbold. Mens Super Bowl-stjernerne er på toppen af deres karrierer, kæmper andre for en chance for bare at blive en del af festen. En af dem er fynboen Hjalte Froholdt. Den knapt to meter høje og for tiden 137 kilo tunge dansker har efter fire år i collegesystemet hos University of Arkansas imponeret eksperter fra nær og fjern på det amerikanske kontinent.

Nu er 22-årige Froholdt fra Svendborg på gæstelisten til NFL's eftertragtede Scouting Combine. En slags træningslejr, hvor de dygtigste spillere fra de amerikanske universiteter mødes i slutningen af februar i Indianapolis. Her skal de unge talenter spurte, hoppe, løfte, interviewes og personlighedstestes, alt imens NFL-trænere- og sportsdirektører fra hele ligaen ser til. - Jeg havde forventet det for at være helt ærlig. Jeg synes selv, at jeg er på et højt niveau, og jeg er god nok til at blive inviteret. - Det er noget, jeg har arbejdet utroligt hårdt for. Alle de små ting, der skal til for at blive draftet, ser ud til at gå den rigtige vej lige nu, siger Hjalte Froholdt.

Målet for spillerne er at positionere sig bedst muligt til draften i april, hvor NFL-holdene skiftes til at plukke collegetalenterne. Men Froholdt har allerede fået talentspejdere til at spærre øjnene op, mener Claus Elming, der ejer netmediet gulklud.dk og kommenterer amerikansk fodbold på TV2 Sport. - Det er kun de bedste af de bedste talenter, der samles i Indianapolis, siger Claus Elming. - Han er ikke den stærkeste eller største, men han er flydende i sit spil og dygtig til at positionere sig. Og så er han intelligent, siger han. Der er dog plads til forbedring hos spilleren, der i løbet af sin collegetid blev flyttet fra forsvaret til angrebet. - Når store stærke bøller på 130 kilo, der samtidig er superatleter, kommer blæsende, skal han passe på, han ikke bliver løbet over ende. Det kan han godt få problemer med, siger kommentatoren. Froholdts position er på den offensive linje, og han hjælper derfor både med at beskytte quarterbacken og blokere i løbespillet.