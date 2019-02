11 mål i Herlev: Odense Bulldogs tabte målrig middagsdyst

Herlev Eagles vandt 7-4 over Odense Bulldogs i opgøret mellem de to hold, der formentlig mødes igen om nogle uger til play-in-kampe om den sidste slutspilsplads.

Ishockey: Der var åbent hus i begge ender til den tidlige søndagsforestilling i Herlev Skøjtehal. Herlev Eagles vandt 7-4 over Odense Bulldiogs foran 482 tilskuere i en kamp, der begyndte allerede klokken 12.30.

Opgøret mellem de to var en generalprøve på det, der venter sidst i februar, når grundspillet er slut. Så mødes nummer otte og ni i en play-in-serie om den sidste slutspilsplads, og det tyder på, at det bliver Herlev og Odense Bulldogs, der tørner sammen i den serie. Selv om Herlev med en stærk slutspurt stadig har mulighed for at kravle op på syvendepladsen og sende Herning eller Rødovre ned på ottendepladsen og play-in-modstander til Bulldogs.

I fredags hjemme mod Sønderjyske spillede Bulldogs solidt i defensiven og lukkede kun et mål ind i den ordinære kamp, da Sønderjyske udlignede 10 minutter før tid. Men halvandet døgn senere raslede målene ind i begge ender.

Bulldogs fik en drømmestart med to mål af Mathias Thinessen og Henry Hardarson i de første fem minutter, men Herlev svarede tilbage med dobbelt styrke med fire scoringer på fem minutter. Kim Staal, Jesper Thörnberg to gange og Brett Thompson i powerplay sørgede for 4-2 efter blot 13 minutters spil.

Marcus Nissen fik tændt nyt håb hos Bulldogs med reduceringen til 4-3 fire minutter før tid i anden periode, men i periodens sidste minut scorede Brett Thompson til 5-3 hos Bulldogs-målmand Teemu Seppänen.

Ligatopscorer Jesper Thörnberg scorede sit tredje mål i kampen til 6-3 i starten af tredje periode, og Remy Giftopoulos scorede til 7-3 med tre minutter igen. I det sidste minut fik Henry Hardarson pyntet til slutfacit 7-4.

Odense Bulldogs havde topscorer og landsholdsspiller Søren Nielsen med igen. Dermed er han klar til at spille for Danmark i den kommende uges firenationersturnering i Klagenfurt, hvor Danmark møder værtsnationen Østrig, Norge og Frankrig torsdag, fredag og lørdag.

Næste ligakamp for Odense Bulldogs er fredag 15. februar ude mod Herning. Herefter mangler Bulldogs kun tre kampe i grundspillet - hjemme mod Rungsted, ude mod Esbjerg og hjemme mod Rødovre.