100 kampe: Trine Østergaard fejret med tale og sang

Den rutinerede landsholdsfløj er ret sikker på, at hun altid vil huske sin jubilæumskamp i rødt og hvidt.

- Klavs (landstræner Bruun Jørgensen, red.) holdt en fin tale for "AM" (Anne Mette Hansen spillede landskamp nummer 75, red.) og jeg, da vi kom tilbage til hotellet. Det var super dejligt.

- Humøret er bare godt efter sådan en sejr over Sverige. Det kan vi vist ikke skjule.

Trine Østergaard Nielsen fik lidt indledende behandling, mens ellers var hun et stort smil, da landsholdet lørdag ved aftenstid forberedte sig på søndagens udfordring mod Polen.

Brød ud i sang

Holdkammeraterne mente også, at Østergaards jubilæum skulle markeres, så de brød ud i sang.

- Vi har en intern sang på landsholdet, når den slags sker. Denne gang var det min tur, og jeg er da rigtig stolt over at have nået 100 landskampe. Det er en milepæl, så det var på ingen måde en landskamp ligesom alle andre.

- Jeg tror altid, at jeg vil huske den kamp, men det vil jeg nu nok først og fremmest, fordi den var så utrolig spændende til allersidste. Det var ret vildt. Jeg var jo fuldstændig sikker på, at jeg havde scoret sejrsmålet, men vi nåede så også lige et rødt kort og en redning fra Sandra (Toft, red.) på straffekast.

Så jo, Østergaards smil var ekstra bredt til lørdagens træning.