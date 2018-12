1. divisions to bundhold møder hinanden: Gudme jagter en sejr - og lidt hjælp

Det er en vigtig kamp for Gudme HK, når de lørdag møder Oddense-Otting. Med en hjælpende hånd fra Fredericia og en sejr kan de rykke op i rækken. For træneren er der kun fokus på pointene.

HÅNDBOLD: Lørdag venter et opgør mellem de to bundhold i kvindernes 1. division. En afgørende kamp for Gudme HK, der med en sejr og lidt hjælp fra Fredericia kan snige sig op på 10. pladsen inden runde 11. Den sidste runde inden julepausen.

Fynboerne befinder sig på 11. pladsen med fem point. Modstanderne fra Oddense-Ottinge, der har hjemmebanefordel til lørdagens kamp klokken 14, har nul point på divisionens sidsteplads. Holdet kan derfor ikke indhente Gudme HK i denne runde. Men fynboerne har til gengæld mulighed for at tage 10. pladsen fra Fredericia HK.

De to hold har samme antal point, så hvis Fredericia hjælper lidt til og taber mod AGF lørdag, vil Gudme komme i front på pointstillingen. Og derved være bedre stillet inden sidste runde og julepausen. For træneren er placering ikke vigtig.

- Det gælder om at skrabe så mange point sammen som muligt. Jeg forventer, vi vinder, og vi vil også rigtig gerne prøve at vinde på udebane, siger Thomas Brandt Nyegaard.

Holdet har haft en svær sæson med mange skader. Noget, der stadig plager Gudme. Men det er ikke noget, træneren ønsker at bruge mange ord på.

- Det ser skidt ud med skadesituationen. Der er stadig en del skader. Men vi bruger kræfter på dem, der kan spille, siger cheftræneren og ønsker ikke at uddybe, hvem der ikke er aktuel lørdag.

Dog lyder det fra ham, at Gudme HK stiller med samme hold som sidst, hvor der var 11 spillere på holdkortet.

Gudme HK møder næste gang Sønderjyske den 15. december.