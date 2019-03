1-1 i kvartfinaleserien: Randers skød Svendborg Rabbits i sænk

Basketball: Den på forhånd mest spændende kvartfinaleserie i Basketligaen skal ud i mindst fire kampe. Det står klart, efter at Randers Cimbria mandag aften vandt 95-88 hjemme over Svendborg Rabbits og dermed udlignede til 1-1 i serien, hvor man skal vinde tre kampe for at gå videre.

Dermed bliver kamp tre på torsdag i Svendborg uhyre vigtig.

- Hvis vi kommer bagud 1-2, bliver det ikke sjovt at komme tilbage her til Randers på mandag. Omvendt vil vi have matchbold, hvis vi vinder på torsdag og kommer foran 2-1, sagde Rabbits-anfører Mikkel Plannthin efter kampen i Arena Randers.

Svendborg Rabbits kunne ikke gentage den energiske forsvarsindsats fra torsdagens hjemmesejr på 81-65. Randers Cimbria scorede flittigt i egne trygge rammer.

- Vi gravede os et hul i første halvleg, hvor vi tog lidt for nemme løsninger. Vi havde en del turnovers, som de udnyttede til at score en del nemme point, sagde Rabbits-anfører Mikkel Plannthin om de mange mistede bolde i sidste del af af første halvleg.

- Randers svingede meget i niveau i løbet af kampen, men vi var lidt på hælene hele tiden, sagde Mikkel Plannthin.

Derrick Wilson var brandvarm fra kampens start. Den amerikanske Rabbits-guard styrede spillet og scorede ni af de første 13 Rabbits-point, inden han fik sin anden fejl og lod sig skifte ud midt i første periode ved stillingen 16-12 til Rabbits efter en treer af Derrick Wilson og en treer af Mikkel Plannthin efter et steal med seks sekunders mellemrum.

Første periodes højdepunkt var Derrick Wilsons alleyhoop-aflevering til Peter Møller, der flyvende gennem feltet modtog bolden og scorede til 25-21. Rabbits førte 25-23 efter de første 10 minutter.