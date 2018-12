- Vores keepere passer bare rigtig godt sammen

- Du vil altid gerne stå, og du vil altid gerne redde, men vi er jo et hold. Og de er et lille hold inde i holdet. De hjælper virkelig hinanden. Det sidder lige i skabet.

Et par stykker

Men i den seneste kamp mod Frankrig kneb det med antallet af redninger, og den situation kender Michael Bruun udmærket godt fra sin egen karriere.

- Vi taler stille og roligt om tingene. Sådan gør vi altid. Der skal ikke ret meget til, og det er et spørgsmål om timing. De er faktisk de rigtige steder langt de fleste gange, og så har kvaliteten af skuddene været gode. Det synes jeg.

- Når jeg har kigget kampene igennem, er det slet ikke sådan, at jeg sidder og siger, at den skulle vi have taget, og den skulle vi også have taget. Der er måske et par stykker, og det vil der altid være.

- Det handler egentlig bare om tale om det, for der skal bare ikke ret meget til. Det er jo to fantastiske keepere.

Udover at have ansvaret for keeperne på det danske kvindelandshold er Michael Bruun også tilknyttet det mandlige U19-landshold, TTH Holstebro og Randers HK's ligakvinder - og så kigger han også ind i mellem forbi idrætshøjskolen i Ikast og Hald Ege Efterskole.