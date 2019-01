Stort galleri: Se de bedste billeder - sådan så vi januar

Hvert et lille klik fra fotografernes kameraer fastholder et lille stykke danmarkshistorie, som fortæller om livet som det leves vest for Storebælt. Redaktionen har samlet de bedste billeder fra januar i dette store fotogalleri.

Danmark: 2019 startede for mange danskere - og rigtig mange af avisens fotografer - med vand. Enten i form af oversvømmelser - eller som de mange vinterbadernes drift mod de iskolde bølger.

Hornsyld: Bella er min lille baby - og der er alt for stille, når hun ikke er her, siger Karina og sætter sig i sofaen med den lille miniature malteserhunden, der har boet hos hende de sidste tre år. Hun håber det lykkes at den snart får hvalpe. Foto: Mette Mørk

Holstebro: Morgenstund har guld i mund over Hjerm og Holstebro. Foto: Johan Gadegaard

Kolding: Grusvejen var så godt som forsvundet, og flere haver var fyldt med vand. Sommerhusområdet ved Binderup Strand syd for Kolding var hårdt ramt af onsdagens oversvømmelser. Vandet trængte ind i flere af sommerhusene.Foto: Søren Gylling

Holstebro: Første skoledag på Vestbyen Friskole, hvor eleverne møder ind på en nyopførte skole. Foto: Johan Gadegaard

Sønderborg: Første januar på Mc D. Foto: Timo Battefeld

Søgård: Familie- og motionsorientering på prøve i naturen. Foto: Timo Battefeld

Nyborg: Ved en togulykke på Storebæltsbroen ramte dele fra et godstog med ølvogne et passagertog. Foto: Michael Bager

Kerteminde: Vandet var iskoldt på Kerteminde Nordstrand, hvor årets første vinterbadere også blev mødt af sol og kraftig blæst. Foto: Michael Bager

Fyn: Bo Bomuld Hamilton-Wittendorff har udgivet bogen "Det okkulte Danmark". Foto: Vibeke Volder

Vejle: LHMs gamle ikoniske kran på sydkajen. Foto: Mette Mørk

Herning: Mikkel Hansen blev kåret til kampens bedste spiller efter kampen mod Norge. Foto: Mette Mørk

Herning: Fan helt ud til fingerspidserne. Foto: Mette Mørk

Horsens: Oversvømmelse på lystbådehavnen i Horsens. Foto: Morten Pape

Horsens: Den traditionsrige nytårskur i Forum Horsens. Foto: Søren E. Alwan

Nørre Aaby: Johanne Bo Lau Pedersen er elev på Viby Efterskole. Foto: Vibeke Volder

Aabenraa: Bødrene Gunnar og Ejnar Lauritzen med deres mor Amalie på sygehuset. Hun har nu fået en midlertidig plads på genoptræningscentret i Rødekro. Fra den 1. februar har hun en plejehjemsplads i Rise. Foto: Timo Battefeld

København: Thomas Blachman. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Klosterheden: 32-årige Anna Riis fra Holstebro er vild med at sove i hængekøje i naturen, og overnatter gerne i Klosterheden året rundt. Her ved Skibakken nær Møllesøen. Foto: Johan Gadegaard

Tønder: I weekenden var der stort badmintonstævne i Tønder. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Odense: Hærværk mod 52 biler på Dianavænget i Odense. Flere af beboerne fortæller, at et skænderi mellem nogle borgere i sidste uge førte til et hundedrab, og de smadrede bilruder er hævn. Foto: Sugi Thiru

Esbjerg: Lille Strit har gået på de danske landeveje i 25 år med sine hunde. Og nu har hun lige fået en ny hvalp. Foto: Martin Ravn

Snoghøj: En nybygget erhvervsejendom på Vesterballevej brød tirsdag formiddag i brand, Stærk blæst gjorde slukningarbejdet vanskeligt. Foto: Peter Leth-Larsen

Randers: Oversvømmelser ved Randers Havn og ved Randers Fjord. Foto: Annelene Petersen

Munkebo: En uge efter stormflod i sommerhusområdet i Munkebo ved Kerteminde, er der igen oversvømmelser. Foto: Sugi Thiru

Dybbøl: Dybbøl Plejecenter forbereder sig på aftenens gallafest. Beboerne kan få håret sat, lagt neglelak og makeup eller få trimmet skæg, inden de kl. 17 samles til nytårskur med spisning og levende musik. Foto: Timo Battefeld

Stevnstrup: Randers Gymnastiske Forening har baby- og småbørnssvømning på programmet hos Handicap Centret Kronjylland i Stevnstrup. Foto: Annelene Petersen

No: Det sner i Naturens Rige. Her billeder fra luften ved Hjortmosen i No da tågen stadig lå i totter over landskabet. Foto: Jørgen Kirk

Fredericia: Fredericia Teaters opsætning af Disneymusicalen Tarzan har kørt for fulde huse siden premieren i starten af oktober. Tarzan er skuespilleren Kim Ace Nielsens første store hovedrolle - og en ganske krævende en af slagsen. Trods smerter i knæ og knoer, iskolde tæer og kogende hovede under den tunge paryk, har han nydt hvert et øjeblik af rollen. Foto: Peter Leth-Larsen

Vejle: Fjordenhus får i løbet af den kommende måned installeret solceller på taget. De skal placeres i de runde felter og det er Vejle-firmaet SolarElements, der har fået opgaven. Foto: Mette Mørk

Tønder: Vintertid er tid for fodring af havens fugle, her er det en musvit, som er igang med dagens sidste måltid inden solnedgang. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Velling: Marker langs fjorden nord for Velling. Foto: Mads Dalegaard

Holstebro: 47-årige Ib Jacobsen er kun 122cm høj, og bliver lige så langsomt lavere, men det forhindre ham ikke i mange ting. Han har snart 25 års jubilæum på lokalhistorisk arkiv. Foto: Morten Stricker

Burkal: Projektleder Johanne Bornemann Mogensen fra Nationalmuseet er ved at sikre, at Burkal Kirkes 400 år gamle inventar og loftsmalerier bevares i god stand. Foto: Claus Thorsted

Odense: Bag kulisserne på H.C. Andersen Festspillenes vinterforestilling Dyrene i Hakkebakkeskoven. Foto: Nils Svalebøg

Randers: Karatetræning. Foto: Mathias Fredslund Hansen

Struer: Træningsaften i Struer Bokseklub. Foto: Johan Gadegaard

Brædstrup: Årsmøde og generalforsamling i Business Horsens på Hotel Pejsegården. Foto: Morten Pape

Holstebro: Tilde er uddannet dyreclairvoyant- og telepatisør. Hun kan altså tale med dyr. Line Lundbye i Resen har en engelsk bulldog, Bimmer som har en del problemer som Tilde prøver at finde en forklaring på ved hjælp telepati og healing. Foto: Morten Stricker

Vejen: 20-årige Camilla Lund Jensen har gennem sin barndom og opvækst været ramt af depression i flere omgange.Foto: Martin Ravn

Assens: Vandet er nået et godt stykke over kajkanten, og har oversvømmet flere gader ved havnen i Assens. Foto: Kim Rune

Herning: Konrad Visby Bunch(th) fik VM billetter til sin 65 års fødselsdag og både han og resten af familien er trofaste fans. Fra venstre er det: Rasmus Visby Bunch, Nina Pedersen, Louise Vibe Overgaard og Anja Vibe Visby Bunch. Foto: Mette Mørk

Sønderborg: Bea Sarockaite fra Sønderborg og Maria Meldgaard Mortensen fra Haderslev er med i årets X Factor på TV2 Foto: Timo Battefeld

Hareskoven: Vært Puk Elgård har skrevet en bog om sin opvækst. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Struer: Professionelt boksestævne i Struer. Titelkamp i Kvindernes Super Bantamvægt. Dina Thorslund forsvarede titlen mod tyske Alesia Graf efter en dramatisk kamp, hvor blodet flød fra Dinas øje. Foto: Johan Gadegaard

Holstebro: Fritidsdykker Kim Schmidt har været død af hjertestop. Foto: Morten Stricker

Aarhus: Poul Ib Henriksen, gammel århusfotograf med kunstneriske tilbøjeligheder, har udgivet en fotobog med tekster af Peter Laugesen. Foto: Axel Schütt

Rosenvold: Stouby og Omegns Lokalråd har fået penge til en sauna af Nordeafonden. Den har plads til omkring otte personer, og det er meningen, at man skal kunne tænden den hjemmefra via sin mobiltelefon. Foto: Morten Pape

Sønderborg: Koncert med Foreign Resort og Childrenn på Sønderborghus. Foto: Timo Battefeld

Aabenraa: Aabenraa Skøjtebane. Foto: Timo Battefeld

Kolding: Mikkel Koch og Emma Eriksen er begge 16 år gamle. De går på Koldingegnens Idrætsefterskole og er godt og grundigt forelskede. De har nu været kærester i fire måneder, og fik allerede et godt øje til hinanden på efterskolens første introtur. Foto: Søren Gylling

Sønderborg: Ny Røde Kors i Sønderborg. Foto: Timo Battefeld

Haderslev: Glen Riddersholm er ny træner i SønderjyskE fodbold. Efter en række successer i superligaen rykker han nu familien til Haderslev. Foto: Jacob Schultz

Horsens: Thaibokseren Richard Andersen har lige været i ilden i en sparringsrunde og tager en puster. Nu er det Aleksandar Milosevic og Mattis Hansen, der tager en tørn. Foto: Morten Pape

Kolding: Keld Taulbjerg og Katja Birr-Pedersen var med, da medlemmer af tangoforeningen La Luna gav smagsprøver på den improviserede dans på Kolding Bibliotek lørdag. Det er herren, der skaber dansen undervejs, og pludselig opstår der et flow, fortæller de henført. Foto: Yilmaz Polat

Viborg: Nytårskoncert i Vibocold Arena med Prinsens Musikkorps og Niels Olsen. Foto: Morten Pedersen

Nyborg: Nyborg Gymnasiums rektor Henrik Vestergaard Stokholm. Foto: Michael Bager

Nustrup: Maria mistede balancen, men vennen Jonas var heldigvis klar til at gribe hende, da der lørdag var karneval med tyrolerfest i Nustrup. 385 deltog i festen. Foto: Jacob Schultz

Odense: 79-årige Bjarne Storm har både hjerteproblemer og lider af lungesygdommen KOL. Efter en indlæggelse er han igen frisk nok til at få en smøg uden for rehabiliteringscentret Lysningen. Foto: Michael Bager

Aabenraa: Step by Step i Vestergade holder pointkonkurrence i dans. Foto: Claus Thorsted

Odder: Odder Kommune holder infomøde om biodiversitetsplan. I pausen var der smagsprøver på bl.a. insekt-chips og krydrede melorme. Foto: Søren E. Alwan

Broballe: 75 års dagen for allieret fly, der styrtede ned over Broballe på Nordals, blev markeret med en højtidelighed. Foto: Timo Battefeld

Odense: Martin Dannevang har sclerose. Han bruger alternativ behandling med bl.a. åndedrætsøvelser til at tæmme sin sygdom og bekæmpe nogle af symptomerne. Her fotograferet i Odense Havnebad, hvor han jævnligt vinterbader. Foto: Michael Bager

Horsens. Uddeling af årets idrætspriser i Insero Atrium i Forum Horsens var også rulleskøjternes aften. Nikita Paetau Nilsson fra Horsens Rulleskøjteklub er dansk mester i kunstrulleskøjteløb i klassen spire 2 - solo. Men rulleskøjtepigerne kunne også opleves i foyeren. Foto: Morten Pape.