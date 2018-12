Se Danmark fra luften: Fotografernes bedste dronebilleder

Droner bruges flittigt, når avisens fotografer vil vise læserne verden fra et lidt andet perspektiv. Redaktionen har rodet i gemmerne og samlet nogle af de bedste dronefotos fra 2018

Danmark: De fleste af avisens fotografer har også et lille flyvende kamera i fototasken. I de seneste år har dronerne nemlig vist sig som alsidige værktøjer, der kan give historierne nye dimensioner ved at vise verden som den ser ud oppefra. Det blev bl.a. til en lille sommerquiz, hvor læserne kunne gætte nogle af egnens mindre kendte attraktioner som blev set fra en anderledes vinkel. I starten af 2018 fik flere af fotograferne desuden udvidet deres dronekørekort, så de nu kunne flyve over byen efter solnedgang. Det har sammen med de stadigt bedre kameraer på dronerne givet læserne helt nye visuelle oplevelser, der aldrig er set i vores medier før.

Brabrand, januar: Nikolaj Sørensen og familie flyttede for seks år siden til Gellerupparken. Foto: Axel Schütt

Ry, februar: Ry - en vinterdag fra luften Foto: Axel Schütt

Oddesund, februar: Geopark Vestjylland ved Oddesund. Foto: Morten Stricker.

Tamdrup, februar: Luftfoto af landsbykirken Tamdrup Kirke ved Lund ved Horsens. Foto: Morten Pape

Blåvand, februar: Badebro ved Hvidbjerg Strand i Blåvand. Foto: John Randeris

Aabenraa, marts: Tøvejret har sat ind og sneen forsvinder lige så hurtigt som den kom - her på markerne nord for Aabenraa. Foto: Søren Gylling

Risskov, marts: Sne over Riis Skov. Foto: Jens Thaysen

Haderslev, marts: Fugerne skal repareres og det kegleformede kobbertag på Det Røde Vandtårn skal skiftes. Inden da bliver stilladset bygget over vejrhanens højde, 40 meter over jordens overflade. Foto: Jacob Schultz

Svendborg, april: Ærøfærgen "Ærøskøbing" på aftentur mod Ærø passerer Svendborgsundbroen med Svendborg i baggrunden. Foto: Michael Bager

Husby, april: Amazonas regnskov set fra drone højde? Nej, men kun lidt uden for Naturens Rige ganske vist. Selv om fotografen har boet hele sit liv på vestkysten var det første besøg på en dejlig forårs dag der blev henlagt til en lille visit til Badesøen midt i Husby plantage. En lille oase med helt rent badevand der spejler den blå himmel så flot. En lille plet på Danmarks kortet som helt sikkert på en varm sommerdag bør besøges af børn og barnlige sjæle når Vesterhavets brusen ikke er sagen. Foto: Jørgen Kirk

Horsens, april: Det sene forår har sat pres på landbrugsmaskinerne nu, hvor alle landmænd i en måned til halvanden har ventet febrilsk på at kunne få sået. Nu skal de alle have gødet og sået i en fart. Det mærker man blandt andet på Bies Maskinstation, hvor de lørdag var i gang med at sprede gylle. Foto: Morten Pape

Middelfart, maj: I Skrillinge har de fundet rester af en 2000 år gammel landsby. Stedet skal laves om til villakvarter, men inden da er arkæologer fra Odense Bys Museer i gang med udgravninger af landsbyen, som skønnes at have bestået af 20-30 hustande med omkring 150 indbyggere. Foto: Peter Leth-Larsen

No, maj: Stor front kommer ind over Naturens Rige set fra 100 meters højde i No. Foto Jørgen Kirk

Nyborg, juli: Den gamle storebæltsfærge MF Broen kaster smukke skygger i aftensolen i det tidligere jernbanefærgeleje i Nyborg. Onsdag blev færgen slæbt til Grenaa. Foto: Michael Bager

Aarhus, maj: Ceresbyen set fra oven. Bydelen er i forgrunden mod Thorvaldsensgade afgrænset af en kombination af gammelt og nyt, mod Silkeborgvej af tæt og delvist højt byggeri, i bunden mod Dollerupvej og til slut af Ceres Allé og åen mod Carl Blochs Gade. Bydelens højhus - Ceres Panorama - er eneste element i bydelen, der ligger på den anden side af Ceres Allé. Foto: Axel Schütt

Lohals, maj: Rapsmark i fuld flor på det nordlige Langeland. Foto: Michael Bager

Kolding, maj: Nordvest for Kolding ligger Donssøerne, et naturskønt område, der består af flere små søer. De to største er Søndersø og Nørresø, som er forbundet af Almind Å. Cirka midt i Nørresø ligger en lille ø, som mågerne har helt for sig selv. Foto: Søren Gylling

Middelfart, maj: 5120 var tilmeldt dette års Lillebælt Halvmarathon, som blev afviklet i det mest forrygende forårsvejr. Det er mindre end halvdelen af, hvad løbet plejer at trække. De, som dukkede op, fik dog en unik tur over et dybblå Lillebælt og blå himmel. Foto: Peter Leth-Larsen

Aarhus, maj: Ude midt i ingenting har Aarhus Letbane et stoppested. Foto: Axel Schütt

Odense, juli: En ny skov er ved at skyde op i det østlige Odense. Den har form som H.C. Andersens kendte papirklip Solhoved, og det er særlig tydeligt i denne tørre tid, hvor de grønne træer står klart frem mod det afsvedne græs. Foto: Michael Bager

Odense, juli: Skjult i skoven bag haveforeningen Lilletoften ligger den lille flodhavn Dalum Havn, som er hjemsted for et halvt hundrede både. Foto: Michael Bager

Odense, juli: Stige Ø i Odense Fjord var i årtier losseplads, hvor affaldet tårnede sig op i 30 meter høje bjerge. Nu er området dækket med jord og forvandlet til et rekrativt område med stier, legepladser og små jordhøje. Foto: Michael Bager

Horsens, juli: Egebjerg IF's fodboldbaner i tørken. Foto: Morten Pape

Holmsland, august: Solen sætter dagsordenen i disse dage, hvor Danmark måske får årets varmeste dag. I aftes var pressefotograf Jørgen Kirk i luften over Baggers Dæmning i Ringkøbing Fjord for at få det sidste glimt af solen, inden den vender tilbage med fornyet energi. Foto: Jørgen Kirk

Aarhus, oktober: Aarhus Ø med Z-huset tv og Havnehusene i forgrunden set fra dronehøjde. Foto: Axel Schütt

Hjelm, oktober: Den svært tilgængelige ø Hjelm i Kattegat har en broget historie. Blandt andet som tilflugtssted for den angivelige kongemorder og kupmager Marsk Stig. Foto: Jens Thaysen

Vejle, november: Trafikstøj fra bl.a. Vejlefjordbroen generer flere og flere mennesker. Foto: Mette Mørk

Aarhus, november: Julelys i Tivoli Friheden. Foto: Jens Thaysen

Odense, november: Odense Havn er under forvandling i disse år, hvor gamle siloer falder til fordel for nye huse, som funkler i skumringen. Foto: Michael Bager

Aarhus, december: Havneplads og by fotograferet fra en drone en halv time efter solnedgang i 110 meters højde. Den gule himmel var der længe efter solen var gået ned. Foto: Axel Schütt

Risskov, december: Nedlæggelsen af kirkegården ved det psykiatriske hospital i Risskov har fået sindene i kog. Der skal bygges boliger på den gamle gravplads, og i den forbindelse har Region Midtjylland lavet en mindelund. Pressefotograf Axel Schütt havde sin drone i luften for at vise mindelunden med de 235 gravsten, der ligger så tæt, at gæster er nødt til at betræde stenene, hvis de vil gå rundt i lunden. Foto: Axel Schütt