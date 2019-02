Se Danmark: Yvonne varmer op til revanche

Odense: Den 37-årige bokser Yvonne Bæk Rasmussen går rundt med et blåt øje i disse dage efter nederlag til den svenske bokser Madeleine Angelsen. Men Langeskov-bokseren taber normalt ikke til nordiske konkurrenter og er gået i skarp træning for at kunne tage revanche ved NM i næste måned. Pressefotograf Nils Mogensen fotograferende den hårdtslående kvinde, som bruger kampsporten MMA til at holde formen ved lige.