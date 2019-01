Se Danmark: Veteran vil rundt på verdenshavene

Handbjerg: Krigsveteranen Jesper Steenberg Larsen er sammen med kammeraten Claus Brandborg Johansen ved at gøre sejlbåden 'Veteranen' klar til at krydse verdenshavene sammen med andre veteraner med krigstraumer. Fotojournalist Morten Stricker var forbi hallen ved Handbjerg Marina, for sammen med journalist Christian Heegaard Kongsøre at fortælle historien om projektet.