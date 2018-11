Se Danmark: Vemodigt farvel til køreheste

Som læsernes øjenvidner rapporterer avisens fotografer hver dag om mennesker og begivenheder i Danmark vest for Storebælt. Se deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Mandø: Det er snart slut med turistture i hestevogn på den lille vadehavsø Mandø. Ejeren af hestevognen, Benny Thomsen og hans hustru Elisa går på pension, og er ved at gøre klar til at sælge deres køreheste.

Det er en vemodig proces for Benny Thomsen, som har arbejdet med heste det meste af livet. Pressefotograf Martin Ravn besøgte Benny og de flotte fjordheste for at fortælle historien om en af Mandøs store turistattraktioner.