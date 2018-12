Se Danmark: Ulken kommer!

Som læsernes øjenvidner er avisens fotografer altid på farten for at fortælle om mennesker og begivenheder i Danmark vest for Storebælt. Se deres bedste billeder hver dag under overskriften Se Danmark.

Odense: Den var ikke større end at den kunne ligge i bunden af et syltetøjsglas, da pressefotograf Nils Svalebøg fotograferede den hvidfinnede ferskvandsulk på Fyns Laksefisk i det sydlige Odense. Men der er store forhåbninger til den lille fisk, som er hentet til Danmark fra Sverige for at rette op på miljøet i Susåen på Sjælland.

Sønderborg: Den kendte kok Jesper Koch fortæller om, hvor langt restaurantkonceptet er på Hotel Alsik, som åbner til maj. Han er superviser på restaurantdriften. Foto: Timo Battefeld

Oddesund: Indvielse af Oddesundtårnet. Foto: Johan Gadegaard

Horsens: Khafiluzzaman Ahmed er en af de indiske læger, der kom til Regionshospitalet Horsens for ti år siden og er blevet her. Han har fundet sig godt til rette i Horsens, arbejder stadig på sygehuset - og engagerer sig i flere ting i lokalsamfundet. Foto: Morten Pape

Fredericia. Tirsdag eftermiddag demonstrerede en stribe fagforbund foran Fredericia Banegård for at vise deres støtte til DSBs ansatte. Formand for Dansk Jernbaneforening Henrik Horup. Foto: Peter Leth-Larsen