Se Danmark: Solen står op over helt ny skole

Avisens fotografer fortæller hver dag om mennesker og livet i det vestlige Danmark. Se deres bedste billeder hver dag under overskriften 'Se Danmark'.

Holstebro: Torsdag var for 211 elever på Vestbyen Friskole en helt speciel skolestart efter juleferien. Det var nemlig en helt ny skole, der skulle tages i brug, så børnene gjorde store øjne alt imens pressefotograf Johan Gadegaard på læsernes vegne kiggede med og forevigede dagen i en stor billedserie .

Kolding: I Kolding midtby ved åen var nysgerrige ude at fotografere, hvordan vandstanden bare steg og steg. Det gjorde den også her, hvor en mand så sit snit til at fotografere vandet fra sin lejlighed.Foto: Søren Gylling