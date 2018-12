Se Danmark: Solen drillede uheldig pilot

Holstebro: Ulykker skyldes ofte at flere ting går galt på samme tid. Det var også tilfældet for en uheldig pilot, der endte med at stå på næsen på en mark ved Borbjerg nær Holstebro. Fotojournalist Morten Stricker var på stedet og fotograferede det havarerede fly til en historie, som opruller omstændighederne for ulykken.