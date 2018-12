Se Danmark: Snedronningen Signe Marie lever som statue

Vejle: Stum og stille står hun, som havde hun guld i årene i stedet for blod. Signe Marie Erichsen har gjort det til sit levebrød at optræde som levende statue på gader verden over, og er muligvis den eneste gadekunstner af den slags i Danmark. Fotojournalist Mette Mørk fulgte Signe Marie og sammen med journalist Torben Juhler kommer hun bag om den levende snedronning og fortæller om Sellerup-pigens liv og drømme.

Ringkøbing-Skjern: På vej i Naturens Rige på en klam decemberdag, hvor skyerne lå næsten nede ved jorden. Træerne var nøgne, men på et sted ved landevejen var der sandelig farver i nogle træer, hvor de sidste æbler sad og lyste op. Sikkert et resultat af et skrog, der for år tilbage er smidt ud af vinduet på en bil. Stedet er plottet ind på lystavlen, for til næste år, når det bliver æbletid, er det fint lige at vide, hvor man kan stoppe på en travl dag for lidt mundgodt - helt gratis. Foto: Jørgen Kirk