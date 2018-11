Se Danmark: Skarpe skud på nattehimlen

Som læsernes øjenvidner skildrer avisens fotografer livet og menneskerne i Danmark vest for Storebælt. Se deres bedste billedet i dette daglige fotogalleri.

Karup: Kløerne på forsvarets nyeste helikopter, Seahawk, skal holdes skarpe. Det sker bl.a. ved skydeøvelser om natten, og sådan en var fotojournalist Mette Mørk med til. Her bliver himlen over flyvestationen i Karup gennemhullet af lysspor fra maskingeværprojektiler, som hjælper skytten om bord på helikopteren til at se, om målene bliver ramt.