Se Danmark: Pink invasion råber op om sex

Holstebro: Kønssygdommen klamydia trives tilsyneladende i Holstebro.

- Holstebro er på landsplan nummer seks ud af 98 byer, når det kommer til, at de unge smittes med klamydia. Så det er vigtigt at få snakket med de unge om vigtigheden ved at bruge kondom under samleje, lyder det fra Lone Kjær Hein, der er projektleder for Kondomeriet i Center for Sundhed.

Sammen med bl.a. 30 pink-klædte frivillige slog centret derfor til lyd for mere sikker sex med et optog i byens gågade.

Pressefotograf Johan Gadegaard var med og fik en farvestrålende billedserie med hjem til læserne.