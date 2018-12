Se Danmark: Pernille fødte på en rasteplads

Hver dag er avisens fotografer på farten for at fortælle læserne om livet i det vestlige Danmark. Se deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Taulov: Det gik lige pludselig rigtig stærkt, da højgravide Pernille Kovdal Osbeck sammen med sin kæreste var på vej til fødestuen på Kolding Sygehus i deres lille VW UP! Journalist Emily Ferm og pressefotograf Peter Leth-Larsen besøgte den nybagte mor i Taulov for at fortælle den dramatiske historie om, hvordan lille Eleanor kom til verden på en rasteplads ved Kolding.