Se Danmark: Ordene forsvinder for Frank

Vejen: I to år har 57-årige Frank Holst og hans hustru Anja ledt efter en forklaring på, at Frank har forandret sig både fysisk og mentalt. Journalist Mathias Overgaard og pressefotograf Martin Ravn fortæller historien om den ellers aktive mand, der for få år siden gennemførte en ironman, men pludselig oplevede, at kroppen og hjernen svigter.