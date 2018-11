Se Danmark: Ny bydel funkler i skumringen

Kolding: Karsten Løndal Udesen er 64 år gammel og har været narkoman det meste af sit liv. Han bor i Hyttebyen, der består af otte boliger, og er Koldings tilbud til "skæve eksistenser" som Karsten Løndal Udesen. Her kan mennesker, der drikker for meget, tager stoffer eller har psykiske problemer, bo sammen og blive accepteret, som de er. Hyttebyen er over 17 år gammel og har været en stor succes for de beboere, der ellers har svært ved at blive indpasset i almindelige lejligheder, hvor de hele tiden bliver smidt ud.Foto: Søren Gylling