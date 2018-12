Hver dag rapporterer avisens fotografer hjem til læserne om livet i Danmark vest for Storebælt. Se deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Kolding: Det kolde gys blev mødt med kransekage, boblende vin og en mobil sauna, da Stenderup Halvøråd slog et slag for vinterbadning i Lillebælt og lokkede 40 mennesker ud i det kolde vand. Pressefotograf Yilmaz Polat var med og brugte årets måske sidste solskin til at give billederne lidt ekstra varme.