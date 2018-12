Se Danmark: Koldstart

Livet i det vestlige Danmark er fuld af små og store højdepunkter. Dem er avisens fotografer dagligt på jagt efter - og hver dag samler vi de bedste af dem lige her under overskriften Se Danmark.

Thyholm: Regelbau 411 åbner ny kunstudstilling. Kunstnerne ved at lægge sidste hånd på mange af værkerne, så det hele bliver klar til ferniseringen. Foto: Morten Stricker

Mejrup: Familierne strømmer til for at hente juletræer hos Else & Christian Westh Andersen. Foto: Johan Gadegaard