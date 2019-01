Se Danmark: Karinas kamp mod vægten

Hornsyld: Bella er min lille baby - og der er alt for stille, når hun ikke er her, siger Karina og sætter sig i sofaen med den lille miniature malteserhunden, der har boet hos hende de sidste tre år. Hun håber det lykkes at den snart får hvalpe. Foto: Mette Mørk

Hornsyld: Karina Obitsø har kæmpet mod vægten hele sit ungdoms- og voksenliv. Journalist Anette Lund Andersen og fotojournalist Mette Mørk besøgte den 32-årige kvinde, som flyttede fra Holstebro til Bostedet Sønderparken i Hornsyld, hvor hun bor sammen med seks andre kvinder, der også har forbudt sig selv at spise. Hele historien kan læses i Dagbladets Holstebro.

Hornsyld:Bostedet Sønderparken er langt ude på landet, når man som Karina er vandt til at bo i Holstebro. Hun nyder naturen, men savner at bevæge sig i byen. Her er der for langt ind til Horsens, med busser der kører sjældent til at hun kan nå frem og tilbage mellem hendes faste spisetidspunkter. Foto: Mette Mørk

Dybbøl: Dybbøl Plejecenter forbereder sig på aftenens gallafest. Beboerne kan få håret sat, lagt neglelak og makeup eller få trimmet skæg, inden de kl. 17 samles til nytårskur med spisning og levende musik. Foto: Timo Battefeld

Ringkøbing-Skjern: Hallooo!! - Har I set ham der fotografen, og har I lagt mærke til, at det er blevet længere lyst her i januar, for det er det. Vi kan allerede nu mærke, det er blevet længere lyst end i december, og vi er blevet skånet for alt for meget sne, men det kan jo komme i februar. Råvildet kan, hvis man er heldig, ses lidt længere tid ude på markerne nu. De går endnu i små spring (jagtsproget for flok). Bukkene er så småt begyndt at sætte ny opsats, og råens fostre begynder lige så stille at vokse efter hendes forlængede drægtighed. Hun parrede sig allerede i juli/ august. Vi er ganske vist stadig i januar, og vi kan få meget vinter endnu, men vi er på vej mod det lyse og summende forår, hvor der sker meget mere ude i naturen end lige her den grå januar. Foto: Jørgen Kirk