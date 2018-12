Se Danmark: Kæmpe billedserie - sådan så fotograferne 2018

Livet i Jylland og på Fyn er året igennem blevet grundigt fastholdt af avisens fotografer, som hver dag er rundt i lokalområdet som læsernes øjenvidner. Kig med i dette store fotogalleri og se nogle af deres bedste billedhistorier fra 2018.

Danmark: Et lille stykke danmarkshistorie fryses fast hver gang en af avisens fotografer trykker på knappen. Det bliver til mange hundrede tusinde klik i årets løb, og mens de flygtige øjeblikke måske hurtigt fortoner sig, står de knivskarpt tilbage i fotografens billede. Redaktionen har i denne store billedserie valgt godt 200 billeder ud blandt de mange fremragende fotos fra 2018. Godt nytår!

Daugård: Sommeren har været perfekt for de danske frugtavlere, og æblerne hang tungt og tæt som klaser på en vinstok, da Spejdercenter Æbleskoven lørdag holdt åbent hus i plantagen i Daugård. De besøgende kunne for 30 kroner fylde en bærepose med søde og syrlige æbler, og bagagerummene blev fyldt godt op hos både børnefamilier og pensionister. Foto: Michael Svenningsen

Tønder: Søren Huus på Tønder festival. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Anette Fredsted bor i landsbyen Styding sammen med sin familie. Hun har overlevet brystkræft. Foto: Jacob Schultz

Nyborg: 24 Elvis'er samlet i Nyborg for at dyste om at blive den bedste Elvis Tribute Artist. Foto: Vibeke Volder

Viborg: Børnefamilier havde en hyggelig dag med masser af arrangementer ved Børns Familiedag i Viborg. Foto: Morten Lee Pedersen.

Odense: Børn fra Det Kongelige Teaters Balletskole Odense venter i kulissen ved den store prisfest i forbindelse med overrækkelsen af H. C. Andersen Prisen på Odense Teater. Foto: Michael Bager

Karup: Skydetræning med Seahawk-helikopter på Flyvestation Karup. Foto: Mette Mørk

Ringkøbing: Hundredvis af mennesker gik onsdag aften i fakkeltog fra Ringkøbing Gymnasium til Vonåen for at ære gymnasieelev Anders Klinkby Rostbøll, der omkom i weekenden. Foto: Jørgen Kirk

Brædstrup: Brædstrup Skole har længe lidt under en ret slidt og dårlig legeplads, men midt i juni kunne skolen indvie 1. etape af en helt ny skolelegeplads ved mellemtrinnet. I dagens anledning fik de yngste elever lov at være de første der indviede pladsen. Foto: Morten Pape

Horsens: 71-årige Birthe Vestergaard svømmer helst i det udendørs bassin i Aqua Forum, når det er åbent. Hun og fire andre motionssvømmere kommer i svømmehallen nærmest hver dag og nyder det sociale samvær, hvor der også er tid til en kop kaffe undervejs. Foto: Morten Pape

Odense: 13-årige Axel Haaest har i halvandet år været en del af Odense Brandvæsen Juniorkorps. Onsdag formiddag fik korpset bestående af 12 til 18-årige fritidsbrandmænd en usædvanlig opgave; de skulle bade Cirkus Arenas tre cirkuselefanter. Foto: Vibeke Volder

Vojens: Sønderjyske ishockeys publikum fik en god aften i SE Arena, da Esbjerg var på besøg. Men Ulla Skøtt var ikke enig i alle af dommerens afgørelser, selvom hjemmeholdet vandt 4-0. Foto: Jacob Schultz

Herborg/ Videbæk: Buhurt kampsport er en lille sportsgren i Danmark, men syv kæmpere mødte op til træning i Herborg. Efter indledende opvarmning kom de i rustningen og trænede nærkampe to mod to. Rustningerne er autentiske i forholde til middelaldertiden, ligesom de slås med rigtige sværd og skjolde. Foto: Jørgen Kirk

Fredericia: Nichole Valentine Pretti Jensen er transkønnet. Hun er født i Brasilien, vokset op som dreng i Fredericia, men lever nu - som hun siger: Som en kvinde med en pik mellem benene. Hun har fået lavet bryster i Thailand. Hofter og baller er også blevet ordnet. Her gæster hun Karin Spaabæks klinik i Fredericia, hvor hun bl.a. skal have en Botox-behandling. Foto: Peter Leth-Larsen

Horsens: Frank Hvam og Mick Øgendahl kom forbi Horsens til et ekslusivt interview med Christian Rimestad om deres nye fælles udsolgte show rundt om i landet. Foto: Michael Svenningsen

Aarhus: Sidste års store profil hos Bakken Bears, DeVaughn Akoon-Purcell ,prøver nu kræfter i USA med Denver Nuggets NBA.Her dunker Purcell da Bakken Bears vandt 103-87 over Hørholm 79ERS i Vejlby Risskov Hallen. Foto: Kim Haugaard

Haderslev: Det var ikke alle blandt de 295 studenter til dimission på Haderslev Idrætsceneter, som havde nået at få otte timers nattesøvn. Foto: Jacob Schultz

Kolding: Barack Obama landede i Skrydstrup aftenen før sit oplæg på Syddansk Universitet i Kolding. Begge steder fik de fremmødte ved sikkerhedsafspærringerne kun mulighed for at få et glimt af eks-præsidenten i få sekunder. Foto: Jacob Schultz

Fredericia: Søren Kongsted er bygningsingeniør og lever af at udvikle nye materialer til at lave vindmøllevinger af, han er familiefar, og så deltog han i år i Ironman World Championship i Kailua-Kona på Hawaii - det mest berømte og mest eftertragtede race i triathlon-sporten. For at vænne sig til de ekstreme varmegrader og den høje luftfugtighed på Hawaii, havde Søren bygget et svedtelt i garagen som han opvarmede med en bordgrill og flere gryder kogende vand. Trods de grundige forberedelser gik det ikke godt på Hawaii. Foto: Peter Leth-Larsen

Fredericia: Eneste rutinemæssige militære aktivitet i Fredericia midtby, er den daglige flaghejsningen over Prinsens Port og på kastellet. For 100 år siden patruljerede soldater jævnligt voldene og der var konstant vagter ved hovedporten. Her er det oversergent Steen B. Andersen, som sender Dannebrog til tops ved Kastellet. Foto: Peter Leth-Larsen

Voerladegård: Svampene væltede op af jorden på grund af varme og fugt. Danmarks Naturfredningsforening inviterede på svampetur i Voerladegård Skov. Foto: Morten Pape

Ringkøbing Fjord: Kameraet var egentlig pakket væk, da pressefotograf Jørgen Kirk forleden var på billedjagt i det Vestjylland, han ynder at kalde Naturens Rige. Men pludselig stævnede to kajakroere ud fra rørskoven og satte kursen mod solnedgangen på den blanke fjord. Og så fik den erfarne fotograf et af sommerens smukkeste stemningsbilleder i kassen. Foto: Jørgen Kirk

Risskov: Sne over Riis Skov i marts. Foto: Jens Thaysen

Fredericia: 1800 kvinder på 8 km løb gennem Hyby Fælled til Ladies Mud Race 2018. Foto: Mette Mørk

Grærup Langsø: Der skal gode kikkerter med og helst vindstille eller ikke meget vind fra vest for at kunne høre sensommerens brunsthjortes sang runge over det flade stykke med græs og siv øst for søen lige ved siden af vejen. Pladshjorten brølende og samtidige urinerede for at gøre sig lækker over for damerne. Foto.Jørgen Kirk

Guderup: Stemning, stemning, stemning og lys. En anden måde at vise Bierfesten i Guderup på. Foto: Timo Battefeld

Hatting: Det sene forår satte pres på landbrugsmaskinerne. Alle landmænd havde i en måned til halvanden ventet febrilsk på at kunne få sået. Nu skulle de alle have gødet og sået i en fart. Det mærkede man blandt andet på Bies Maskinstation uden for Horsens, hvor de skyndte sig med at harve og sprede gylle. Foto: Morten Pape

Bjerringbro: Årets sidste løb hos Midtjysk Greyhound Klub, denne gang også med almindelige hunde. Foto: Morten Dueholm

Sønderborg: Stangspringeren Mathias Clausen fra Vidar Atletik. Foto: Timo Battefeld

Viborg: Solhalo over Viborg. Foto: Morten Dueholm

Viborg: VFF-målmand Lucas Lund vil strække sig lang for at forhindre bolden i at nå netmaskerne. Foto: Morten Dueholm

Viborg: Verden kan godt virke stor og farlig, når man blot er en lille killing. Foto: Morten Dueholm

Sønder Vissing: 11-årige Jeppe skulle bestige Machu Picchu i Peru sammen med sin far Carl Blaschke. De øvede sig sammen ved at bestige Sukkertoppen med sten i rygsækkene flere gange om ugen - plus træning i en klatreklub. Midt i juli begav de sig afsted og betvang sig tinderne - blandt andet det 4660 meter høje bjergpas Yanama midt i en snestorm. Foto: Morten Pape

Fredericia: Karina Baastrup har levet et hårdt liv med fester og stofmisbrug i bl.a Spanien, England og Fredericia. Det startede med at gå skævt, da hun som 14-årig prøvede hash for første gang. Et skænderi med en anden misbruger 20 år senere blev et vendepunkt for hende. Ved Danmarksport kastede misbrugeren en pose narkotika efter hende og sagde, hun bare kunne henvende sig til Fredericia Misbrugscenter, hvis der skulle være så meget brok med hende. Det endte hun så med at gøre. Hun har været clean siden 8. december 2015. Nu er hun også begyndt at vinterbade med seks andre fra Værestedet Solstrålen. Foto: Peter Leth-Larsen

Horsens: Aleksandra Säävälä på 28 fra Pori i Finland var en af de mange deltagere, da der for fjerde år i træk blev afholdt tatoverings-festival på Fængslet. Hun fik sin første tatovering, da hun var 18. Det var på brystkassen og var et billede af hendes far. Foto: Morten Pape

Horsens: Alle officerer var på dæk, da kongeskibet lagde til kaj i Horsens, inden dronningen drog videre til sit officielle besøg i Silkeborg. Foto: Morten Pape

Kolding: Strandliv - seks piger fra 3.E på Munkensdam Gymnasium i Kolding hyggede sig et par timer på stranden efter skoletid. Læseferien og eksamenstiden starter om en uge, og pigerne kan se frem til otte eksamener, inden de kan sætte studenterhuen på hovedet i juni. Foto: Søren Gyllling

Hedensted: Hver torsdag dyrker omkring 50 seniorer udendørs motion i bakket terræn ved Hedensted Golfbane, med forhåndenværende midler fx træer, reb osv. Foto: Michael Svenningsen

Sønderborg: Et af mine ynglingsbilleder fra fortællingen om Astrid. Det viser den energi og livsglæde den nu 19 årige Astrid Siemens Lorenzen besidder selvom hun lider af spastisk lammelse (cerebral parese). Foto: Timo Battefeld

Jelling: Teltpladsen på Jelling Musikfestival 2018, hvor de unge festivalgæster festede igennem. Foto: Michael Svenningsen

Randers: Gudenå Open Water på Tronholmen i Randers. Kristian Ranghøj kom i mål som den første i tiden 1.53. Foto: Kim Haugaard

Hedensted: Karl Bennet, Vilfred Bach-Poulsen, Viggo Lyngbye Thyssen, Vester Henneberg, Valdemar Grønborg og Mads Bjerregaard Bang er alle blandt de nye borgere i Hedensted Kommune i 2017. Selvom de seks drenge ikke er mere end tre-fire måneder gamle er der store forventninger til, at de og deres årgang repræsenterer startskuddet på et stigende børnetal i Hedensted Kommune. Foto: Michael Svenningsen

Hovedgård: I sagnlandet Voksana har en gammel portal åbnet sig igen og en varulv er trådt igennem. Indbyggerne i byen Siumir på øen Esaari må skynde sig at lukke den, inden en ondsindet Vanion-hær på 10.000 mand også får trængt sig igennem. Vitar Horsens Rollespilslaug holdt flerdagesscenarie i Hovedgård nord for Horsens. Foto: Morten Pape

Rosenvold: Temperaturen ved Rosenvold Strand er 28 grader. Det er sommer i Danmark og det bedste sted at være er ved vandet, på badebroen og ved iskiosken. Foto: Michael Svenningsen

Kolding: Kolding Klatreklub var lørdag vært for DM i bouldering - klatring uden sele - hvor deltagerne hver skulle gennem en serie "problemer" i op til fire meters højde. Her er det Margrethe Langhoff Thuesen fra Århus Klatre Klub. Foto: Peter Leth-Larsen

Tørring: Marie har været udsat for seksuelle overgreb igennem hele sit 23 årige liv. Maries mor, som var narkoman, døde da Marie var 2 år. Efter at Marie har været ramt af alvorlige sygdomme, blandt andet en meget slem blodforgiftning, som satte Maries liv helt på standby, er hun flyttet ud til Team Nordahl i Tørring, hvor hun igen er kommet tilbage til livet, takket være den meditative tilstand, det er, at være tæt forbundet med heste. Foto: Michael Svenningsen

Fredericia: Amalie Kiær fra Fredericia vandt i 2016 sit første danske mesterskab i sculler og kom på landsholdet og til VM. Nu er hun påny udtaget til VM - denne gang i dobbeltfireren. Foto: Peter Leth-Larsen

Horsens: En gruppe handicappede børn har skabt fantastiske resultater ved at være med på et særligt parahold i Horsens Svømmeklub. Træningen hjælper både på de skavanker, der følger med deres handicaps, og på deres følelse af at være ligesom alle andre. Her er det 13-årige Maja Landbo, der på trods af såkaldte glasknogler er hoppet ud af sin kørestol og giver den fuld gas i Bankagerhallens svømmebassin. Foto: Morten Pape

Tønder: Stier i Tøndermarsken. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Fredericia: Martin Kramer tog hjem med tre DM-titler i bodybuilding i 2017. Og det var endda første gang han stillede op. Til daglig træner han i Fitness World i Fredericia. Foto: Peter Leth-Larsen

Sydfyn: Rådyret Piv bor ved en familie på Sydfyn, efter hun for ni måneder siden blev fundet ved siden af sin mor, der var kørt ihjel. Foto: Katrine Becher Damkjær

Fredericia: Charlotte Rimmer hækler trøstemus til de mindste, som indlægges på akutafdelingen og børneafdelingen på Kolding Sygehus. Hun er selv kommet i gang med hækleriet efter at have oplevet, hvor stor betydning en trøstemus havde for hendes egen tre-årige søn. Charlotte Rimmer har desuden fået 10 andre kvinder med på hæklevognen. Foto: Peter Leth-Larsen

Brabrand: Nikolaj Sørensen og familie flyttede for seks år siden til Gellerupparken. Foto: Axel Schütt

Juelsminde: Jacob Molboe lever af sine evner breakdanser. Det har ført ham fra Egebjerg og verden rundt - men altid tilbage til Horsens. Han er en del af dansegrupperne Floor Gangz og Freestyle Fanatix. Derudover er han indehaver af Dansefabrikken. Foto: Morten Pape

Fredericia: Casper Sørensen landede i foråret i Danmark efter to års kokkeophold i Kyoto i Japan. Planen er, han fortsætter sin kokkeuddannelse i London efter en kort pause hjemme i Fredericia. Foto: Peter Leth-Larsen

Ringkøbing: Global Klimaopvarmning. Himlen er faldet ned og ligger få centimeter over jorden. Det er tåget, gråt i gråt og vådt.Tankerne går til gamle dage hvor januar og vinterens sne og frost i massevis holdt fotograferne i mørkekammerets varme røde lys og hvor der blev leget med lithfilm og kontrasterne. Nu er det gråt derude i Naturens Rige og de høje bøgetræer i Alkjær Lukke byder sig til i digitalt sort og hvidt. Nutidig. Fotografisk grafisk. Foto Jørgen Kirk

Søndervig: Isbåde. Jagt på fjorden er slut med udgangen af januar og her ved Bagges Dæmning er de små jagtpramme så småt ved at blive fanget isen. Foto: Jørgen Kirk

Ringkøbing: Pelsningssæsonen for mink er gået i gang og minkproducenterne knokler i disse uger for at sikre sig næste års omsætning. Foto: Jørgen Kirk

Hvide Sande: Turisterne i ferie landet har mange glæder når vejret arter sig. Foto Jørgen Kirk

Ringkøbing: Fastelavn er en dejligt tid på året for børn og barnlige sjæle. Det er tilladt at lukke sin indre prins, prinsesse eller supermand ud i lyset, slå katten af tønden og spise slik. Foto: Jørgen Kirk

Spjald: Skoleskak på gulvniveau. Bøger, borde og skole var parkeret i undervisningslokalerne, mens eleverne fra 2., 4. og 6. klasse havde bevæget sig mod skolens gymnastiksal. Fordelt på 75 puder sad eleverne på otte rækker og spillede skak imod hinanden. Foto: Jørgen Kirk

Højmark: Turen mellem Ringkøbing og Skjern har pressefotograf Jørgen Kirk kørt utallige gange. Denne dag var helt særlig, for himlen var blå og græsset grønt - samtidig med at vinden havde klædt læhegnene af. Foto: Jørgen Kirk

Skjern: Kokkeskole for børn i alderen 8-12 år på Hotel Skjern. 20 børn fik lov til stå i et rigtigt køkken med professionelle kokke. Børnene skabte en lækker treretters middag, som de selv var med til at spise. Foto Jørgen Kir

Egen: Det kan godt betale sig at komme lidt før den egentlige begivenhed for at fange spændingen og foventningsglæden. Her er det børn fra Egen UI's ungdomsafdeling der venter på spillerne, da Serie 1-holdet Egen UI mødte superligaholdet Vendsyssel i landspokalturneringen. Foto: Timo Battefeld

Sønderborg: Drama og intensitet er noget jeg ofte stræber efter i mine fotos. Her fra Monster Truck Showet på Ringriderpladsen i Sønderborg. Foto: Timo Battefeld

Kolding: De traditionsrige gallafester er i gang rundt om på gymnasier og handelsskoler. På Hansenberg Tekniske Gymnasium troppede de to ungersvende op i en lukket trailer og sprang ud med romerlys.Foto: Søren Gylling

Hvide Sande: Søndag gik starten fra Hvide Sande på maratonløbet North Sea Beach Maraton. Foto: Morten Stricker

Skæring, januar: Dronefoto. Aftentræning på kunstgræs ved Skæring. Foto: Jens Thaysen

Gylling: Frivillige forældre står bag aktivitetsgruppen Sjoveren for børn på Gylling Skole, men nu mangler der voksne. Vi kigger med på en aktivitetsaften, hvor der blandt andet er dissekering af fisk, basketball og springgymnastik på programmet. Foto: Søren E. Alwan

Struer: Designer Jørgen Simonsen afholder nyt stort modeshow i Folkets Hus i Struer torsdag den 11. januar 2018. Designer Jørgen Simonsen afholdte torsdag sit nye store modeshow i Folkets Hus i Struer. Foto: Morten Stricker.

Jelling: Gratis koncert for alle på Brandbjerg Højskole arrangeret af Bo Stief hvor formålet er at samle folk om musikken og skabe nogle relationer på tværs af religioner. Foto: Mette Mørk

Nim: I løbet af weekenden gennemførte Hjemmeværnet en af de største militære øvelser under navnet "Blå Negl" i området vest for Horsens med deltagelse af omkring 700 soldater fra en række lande. Foto: Søren E. Alwan

Horsens: Røde lys på række. Det er ikke nemt for bilisterne at komme gennem trafikken i myldretiden. Her er det krydset ved Silkeborgvej, Schüttesvej, Skanderborgvej og Vestergade i morgentrafikken, hvor der er stor trængsel. Foto: Morten Pape

Aarhus: Leif Hasselgren føler sig generet i sit hjem af elektronisk stråling fra wifi og mobiltelefoner. Når det er meget slemt, flygter han ud i en nærliggende skov, hvor han sover på en madras. Foto: Jens Thaysen

Hesselager: Vinterbaderne ved Stokkebæk Strand har en bruttotrup på omkring 20 kvinder mellem 15 og 75 år. Blandt dem er der damer, der kommer kørende helt fra Svendborg. Foto: Michael Nørgaard

Randers: Drabelige sværdslag, brynjer, økser og sværd begejstrede de cirka 100 børn på specialskolen Vesterbakkeskolen på Blommevej. Hele ugen har de tema om vikinger og i dag besøgte tre vikinger fra vikingekampgruppen Ask i Aarhus-skolen. Foto: Annelene Petersen

Vejle: Der snakkes, råbes venskabligt og musikken spiller højt i VB's omklædningsrum, mens spillerne klæder om og gør klar til opvarmning inden efterårssæsonens sidste kamp mod Vendsyssel FF. Adolfo Sormani går rundt og snakker med spillerne. Her med målmand Pavol Bajza. Foto: Mette Mørk

Lindelse: Skuespilleren Tom Wlaschiha (kendt fra tv-serien Game of Thrones) i de velbevarede lokaler på Skovsgaard Gods under optagelserne til filmen "I Krig og Kærlighed". Filmen har også danske Ulrich Thomsen og Thure Lindhardt på rollelisten. Foto: Michael Nørgaard

Sønderborg: Strandpromenadens forfald. Foto: Timo Battefeld

Ringkøbing: Forårsjævndøgn. Fotograf Jørgen Kirk har jagtet både viber og forårslyset rundt i naturens rige, uden at finde det helt rette motiv. Pludselig på cykelstien fandt han det. Dele af Svantes vise 'Hilsen til forårssolen' dukkede op i det indre øre, herunder sætningen "Når forårssolen skinner, bli'r jeg glad" - og fotografen kunne kun erklære sig enig. Foto: Jørgen Kirk

Struer: Jobcenter Struer afviser stadigvæk at indstille den 61-årige parkinsonramte Ulla Astrup Jensen fra Hjerm til en førtidspension. Efter en omfattende rygoperation har Ulla Astrup Jensen i dag store problemer med nakken. Hun er nu indstillet til endnu operation, så hun igen kan løfte hovedet. Foto: Morten Stricker

Horsens: Første kamp i semifinale-serien mellem HIC og Randers i Horsens. Foto: Morten Pape

Fjends: De økologiske jerseykøer lukkes ud på græs igen efter vinteren til økodag hos Svend Otto Søgaard på gården i Fjends. Foto: Johan Gadegaard

Svendborg, april: Ærøfærgen "Ærøskøbing" på aftentur mod Ærø passerer Svendborgsundbroen med Svendborg i baggrunden. Foto: Michael Bager

Billund: Med danseinstruktøren Ingrid Kristensen i spidsen øves der for tiden dans i den helt store stil i Billund. 370 børn skal den 24. august stå for åbningsshowet til Trekantområdets Festuge. Foto: Martin Ravn

Rødekro: Økodag. Foto: Timo Battefeld

Randers: Demonstration på Laksetorvet mod spareplanerne på handicapområdet. Foto: Annelene Petersen

Ribe: Ribe Vikingecenter afholder kæmpestort, internationalt vikingemarked, hvor det denne søndag toppede med 500 vikinger fra ind- og udland. Foto: Martin Ravn

Aarhus: Vi møder Renee Toft Simonsen til et coverinterview der tager udgangspunkt i hendes nye bog 'Jeg er f*cking hot' , der handler om overgangsalderen. Foto: Axel Schütt

Skrydstrup: Fighterwing Skrydstrup tog torsdag imod fire F-16, som vender hjem fra Baltikum. Foto: Jacob Schultz

Holstebro: Årets åbningsmatch i speedway stod fredag aften mellem Holstebro og Fjelsted. Foto: Morten Stricker

Varde: En flok garvede Varde-drenge tager på kanotur. Foto: Chresten Bergh

Horsens: Horsens Fjord lagde vand til en stor øvelse, hvor Marinehjemmeværnets flotiller fra Assens, Kolding, Fredericia og Horsens/Vejle/Juelsminde trænede samarbejde. Foto:Yilmaz Polat

Sønderborg: Der var gang i den fra start til slut, da 1300 kvinder gav den gas til den traditionsrige damefrokost i Sønderborg. Foto: Timo Battefeld

Lohals, maj: Rapsmark i fuld flor på det nordlige Langeland. Foto: Michael Bager

Vejle: Jubel efter 1-0 sejr til VB hjemme mod FC Fredericia. Foto: Mette Mørk

Aabenraa: Endnu en sommerdag - her ved Aabenraa Fjord. Maj slår alle varmerekorder. Foto: Søren Gylling

Odense: Royal Run satte sit markante præg på landet i pinsen, hvor tusindvis at danskere løb for at fejre kronprins Frederiks kommende 50-års fødselsdag. I Odense fik den olympiske bueskytte Louise Laursen en helt særlig oplevelse med på vejen, da kronprinsen tilsyneladende gav hende et lille skub i ryggen på vej over målstregen. Foto: Michael Bager

Fredericia: Fredericia Dame Roklub (FDR) fejrer 90 år og har bl.a. indviet en nydøbt toer med styrmand. Foto: Peter Leth-Larsen

Sønderborg: Brand på Ahlmann Skolen i Sønderborg. Foto: Timo Battefeld

Lemvig: Afslutningen af 10 års skolegang er et årligt ritual, som mange skolebørn ser frem til. I Lemvig gik det vådt til, da 9. klasserne på Christinelystskolen fejrede dagen med en vandkamp. Vejret er jo også lige til den slags. Midt i det hele var pressefotograf Johan Gadegaard, som fangede nogle fantastiske øjeblikke fra dagen. Foto: Johan Gadegaard

Bjerringbro: Torsdag aften blev trækstien ved Gudenåen i Bjerringbro indviet. Imens der blev holdt taler, benyttede de unge sig at en tur i Gudenåen inden solen gik ned. Foto: Morten Stricker

Kværndrup: Der var totalt udsolgt ved talk'en med Eske Willerslev og Svend Brinkmann i Future Talk-teltet på Heartland 2018. Flere hundrede gæster blev afvist i døren - enkelte kunne dog snige sig halvvejs ind under teltdugen og alligevel lytte lidt med. Foto: Michael Bager

Kværndrup: Cory Henry & The Funk Apostled på Highlandscenen. Heartland 2018. Foto: Michael Bager

Odene. Friluftsbadet på Elsesmindevej åbner langt om længe. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Odense, november: Odense Havn er under forvandling i disse år, hvor gamle siloer falder til fordel for nye huse, som funkler i skumringen. Foto: Michael Bager

Vejle: Olafur Eliasson viser rundt i Fjordenhus. Foto: Mette Mørk

Middelfart: Rock Under Broen 2018. Foto: Peter Leth-Larsen

Odense, juli: Skjult i skoven bag haveforeningen Lilletoften ligger den lille flodhavn Dalum Havn, som er hjemsted for et halvt hundrede både. Foto: Michael Bager

Kerteminde: Vikingeskibet Havhingsten kom forbi Kerteminde på sit sommertogt op langs Sveriges vestkyst, over Læsø, Ebeltoft, Tunø og Samsø. Fotojournalist Vibeke Volder steg om bord for en stund og fangede billeder af den tovtrækkende besætning. Foto: Vibeke Volder

Tønder: I anledning af hundredåret for det engelske angreb på Zeppelinbasen i Tønder genskabes luftangrebet med special effects og fly. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Vadehaven: Nat på Vaden - nattevandring på Vadehavet ved blodmånens skær. Foto: Annett Bruhn

Vemb: En ny markedspølse er udviklet i samarbejde med en lokal slagter, og den blev godt modtaget på årets marked. Foto: Morten Stricker

Svendborg: Store sorte skyer bragte regnen med sig til det tørre land. Foto: Michael Bager

Odense: Koldt åvand til hoften var ingen forhindring, da 1300 kvinder lørdag formiddag kastede sig ud i terrænløbet Ladies Mud Race i det grønne område mellem Dyrup og Sankt Klemens. Foto: Michael Bager

Sønderborg: Bodybuildere holder Open Danish Championsship på Alsion. Det er her, man viser sine muskler frem i bikini og badeshorts. Foto: Claus Thorsted

Assens: Birgitte Basballe får den månedlige ansigtsbehandling. I salonen Hairværk slapper hun af med ansigtet dækket af plejende cremer. Foto: Kim Rune

Sønderborg: 570 børn fra 13 forskellige SFO'er var samlet til fælles aktivitetsdag i Sønderborg. Foto: Timo Battefeld

Holmsland, august: Solen sætter dagsordenen i disse dage, hvor Danmark måske får årets varmeste dag. I aftes var pressefotograf Jørgen Kirk i luften over Baggers Dæmning i Ringkøbing Fjord for at få det sidste glimt af solen, inden den vender tilbage med fornyet energi. Foto: Jørgen Kirk

Horsens: Allan Skou Larsen har været rundviser på Fængslet, siden det åbnede. Foto: Morten Pape

Horsens, juli: Egebjerg IF's fodboldbaner i tørken. Foto: Morten Pape

Padborg: Benta Tønder bor på Padborgs sydligste parcel og hun får vildsvindehegnet ført gennem sin have. Hun foreslå

Holstebro: Thomas Harbjerg Bredvig er til daglig lærer på Resen Skole og gift med Lena Normand Engelstock Bredvig, der er lærer på Vinding Skole. Ægteparret er bidt af vikinger og vikingelivet. For nylig var de inviteret til Marokko sammen med andre Holstebro-vikinger for at repræsentere "dansk kultur". Foto: Morten Stricker

Aarhus, december: Havneplads og by fotograferet fra en drone en halv time efter solnedgang i 110 meters højde. Den gule himmel var der længe efter solen var gået ned. Foto: Axel Schütt

Hobro: Obduktionen af den ti meter lange hval er nu i gang på havnen i Hobro. Hvalen er formentlig en sjælden sejhval. Foto: Annelene Petersen

Borbjerg: En indflyvning og landing gik tirsdag formiddag helt galt, og flyet endte på mark. Det var et usædvanligt syn, mødte de bilister, der tog turen forbi Borbjerg tæt ved Holstebro. Foto: Morten Stricker

Tønder: Sangsvaner på mark ved Skovhusvej sydvest for Tønder. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Risskov, december: Nedlæggelsen af kirkegården ved det psykiatriske hospital i Risskov har fået sindene i kog. Der skal bygges boliger på den gamle gravplads, og i den forbindelse har Region Midtjylland lavet en mindelund. Pressefotograf Axel Schütt havde sin drone i luften for at vise mindelunden med de 235 gravsten, der ligger så tæt, at gæster er nødt til at betræde stenene, hvis de vil gå rundt i lunden. Foto: Axel Schütt

Nyborg, juli: Den gamle storebæltsfærge MF Broen kaster smukke skygger i aftensolen i det tidligere jernbanefærgeleje i Nyborg. Onsdag blev færgen slæbt til Grenaa. Foto: Michael Bager

Odense: Beyond Time ved H. C. Andersen Festivals. I gamle Odense har polske kunstnere opbygget en scene inspireret af tid, mekanik, tingenes og teknologiens magt. Foto: Sugi Thiru

Ribe: Udviklingscenter Ribes store, årlige, udendørs musikfestival med hundredevis af bruger fra hele området. Foto: Martin Ravn

Skårup: Hvad sker der for drikkevandet. Foto: Katrine Becher Damkjær

Ribe: Agility i Ribe. Foto: Martin Ravn

Vejle: Rabih lukker hele salonen for at klippe hjemløse og udsatte gratis. Det skal være en fast ting hver måned. Foto: Yilmaz Polat

Kassø: Der blev både pløjet med 1-2-3 furet og bugsérplov, da der lørdag var veterantraktor-pløjning ved Kassø. Foto: Jacob Schultz

Vejle: Der smøres svinefedt i ansigt, på hænder og føder for at undgå forbrænding af brændmænd. Foto: Mette Mørk

Holstebro: Minkavler Bent Christensen fra Blodmose ved Holstebro overvejer at lukke sin farm helt ned. Han har i øjeblikket to job, men det koster ham penge at drive minkfarm. Foto: Morten Stricker

Blans: Deltagerne modtager de sidste instrukser, før de skal i vandet ved Eckersberg Børneunivers triatlon. Foto: Timo Battefeld

Voldtofte: Sussie Storm har nok at se til med fire børn under 12 år. Her med den yngste, Kirsten, i armen. Foto: Kim Rune

Kolding: Jørgen de Mylius holder foredrag på Kolding Bibliotek. Foto: Søren Gylling

Karup: På Forsvarets Hundetræningscenter i Karup arbejder hundetræner Nicklas Udklit med schæferen Rico. Det er med at være godt beskyttet, når hunden skal lære at fange, at tage fat - og slippe - på kommando og den rigtige måde. Foto: Johan Gadegaard

Billund: Sun-Air vinder Billund Erhvervsfremmes årlige erhvervspris. Foto: Martin Ravn

Svendborg: Kristine blev, uden at vide det, filmet, da hun havde sex. Videoen blev efterfølgende delt på den skole, hvor hun går. Hun endte med at melde overgrebet til politiet, og 16. oktober starter retssagen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Odense: "Den store svømmedag" med hjertebørn i Odense Universitets svømmehal. Foto: Michael Bager

Haderslev: Haderslev har fået en ny crossfit-hal, hvor interesserede kan træne kredsløb og styrke i industrielle omgivelser. Foto: Jacob Schultz

København: Hver anden onsdag pakker Ole Westergaard rygsæk og madpakke i midtfynske Årslev for at rejse til København og passe sit toårige barnebarn, Frederik. De to hygger sig bl.a. med en tur til Flyvergrillen i Kastrup. I bussen vil Frederik meget gerne op af klapvognen og sidde på et sæde ligesom de voksne. Foto: Michael Bager

Odense: MØ er aktuel med ny plade. Foto: Michael Bager

Gjerlev: En 71-årig kvinde, som blev dømt for vanrøgt af sine dyr, sidder tilbage med 15 afkræftede katte, som ingen endnu ved, hvad der skal ske med. Foto: Mathias Fredslund Hansen

Skanderborg: Badning i søen ved Smukfest. Foto: Flemming Krogh

Horstved: Flintholmhuset blev bygget før 2. verdenskrig og rundt om huset er der gravet en voldgrav, der også omsluttede den lille ø forrest i billedet. Foto: Jens Thaysen

Hesselager: Frida kom til Dyrenes Frie Farm, da hun var tre måneder gammel. Hun blev frikøbt fra en svineavler, fordi farmens gris Sigfred savnede selskab. Foto: Katrine Becher Damkjær

Dybbøl: Dobbelt regnbue på Dybbøl Banke. Foto: Timo Battefeld

Munkebo: Dennis Karlsen er det nyeste medlem af en lille forening af mænd, der har svømmet sammen hver lørdag morgen, siden Munkebo Svømmehal åbnede for 40 år siden. Foto: Michael Bager

Assens: Noret ved Torø Huse er blevet populært for kite-surfere. Efterårsvinden i november blev fuldt udnyttet. Foto: Kim Rune

Tønder: Marsken oktober 2018. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Fredericia: Indvielse af den nye midlertidige politiskole i Fredericia. Foto: Mette Mørk

Ringkøbing: I Naturens Rige er farverne blevet smidt på jorden og naturen går i dvale. Snart burde alt være dækket med pulversne til glæde for børn med røde kinder, farvede kælke, vanter og tophuer. Om ikke så længe går det igen mod lysere tider og så starter det hele forfra igen derude i naturen. Foto: Jørgen Kirk

Vejle, november: Trafikstøj fra bl.a. Vejlefjordbroen generer flere og flere mennesker. Foto: Mette Mørk

Randers: Der var travlt i kulisserne forud for koncerten med Jonah Blacksmith på Værket i Randers forleden. Fotojournalist Annelene Petersen fulgte de prisvindende unge musikere fra Thy, mens de gjorde klar til forestillingen. Foto: Annelene Petersen

Aarhus, november: Julelys i Tivoli Friheden. Foto: Jens Thaysen

Randers: VM for schæferhunde. Hunde fra hele verden konkurrerer på Bionutria Park. Foto: Annelene Petersen

Randers: Heldigvis bare en øvelse! - En meget meget kold marts morgen var brandvæsnet i Gudenåen. Foto: Mathias Fredslund Hansen

Juelsminde: Danmarks første VM kamp imod Peru blev vist på storskærmen i Juelsminde. Der var vild jubel på plænen ved storskærmen, da Danmark scorede til slutresultatet 1-0. Foto: Michael Svenningsen

Skanderborg: Kim Larsen på Smukfests Bøgescene 2018. Foto: Axel Schütt

Hedensted: Benedikte Antonsen bruger store dele af sin fritid til at træne med sin storpuddel Kaiser hos Sannes Hundecenter i Hedensted. Planen er, at hun vil forsøge at kvalificere sig til DM i agility til september og et VM i november. Foto: Søren E. Alwan

Randers: Jonas Rasmussen vinder af Melodi Grand Prix. Foto: Annelene Petersen

Randers: Undervisning hos Randers Balletskole. Foto: Annelene Petersen

Randbøl: Randbøl Hede efter branden. Foto: Mette Mørk

Odense: 5000 mennesker gik og løb med i årets fynske udgave af DHL-Stafetten, som fandt sted på Engen i Odense. Foto: Michael Bager

Vejle: Boksning i Rosborg Hallen. Foto Michael Svenningsen

Marstrup: Frederik Lauritzen på 11 år nåede at balancere med en stabel på 37 kiks, inden læsset væltede. Marstrupdrengen deltog også i cykling med laveste hastighed og håndboldkast. Foto: Jacob Schultz

Nyborg: Behzad har været i Danmark i tre år som flygtning fra Afghanistan. I august afgjorde Flygtningenævnet, om han skulle sendes tilbage. Foto: Sugi Thiru

Vejle: Martin Creeds kunstinstallation "Half the Air in a Given Space" på Vejle Rådhus. Foto: Mette Mørk

Odense: - I gamle Odense har polske artister opbygget en scene inspireret af tid, mekanik, tingenes og teknologiens magi.De tager publikum med på en rejse gennem tid, rum og fantasi - en rejse vi alle sammen ubevidst tager i det daglige, når vi søger eksistensen og dens værdier. En rejse, der hele tiden forandrer os som mennesker, får os til at stoppe op og se på hinanden. Stilarten kaldes steampunk. Foto: Sugi Thiru

Hjarnø: Jørgen Overgaards kone Ulla har alzheimers. Han passer hende selv i hjemmet på Hjarnø, men får hjælp af aflastning. Foto: Michael Svenningsen

Sønderborg: Kulturnatten i Sønderborg. Foto: Timo Battefeld

Odense: Racedays afholder streetrace i Tietgenbyen ved Odense. Foto Birgitte Carol Heiberg

Kastrup: Lene Dam siger farvel til sin sidste hjemmeboende søn, Niels Kristian, som flytter hjemmefra og rejser til Bruxelles. Foto: Michael Bager

Ulfborg: 34-årige Jordin strippede fredag aften i ølteltet på Ulfborg Marked, hvor der også var truckertræf, dans og tivoli. Foto: Johan Gadegaard

Kolding: Sommer ved Søen. Foto: Søren Gylling

Hellerup: Pia Kjærsgaard ved Hellerup Havn. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Svendborg: "Journal 64" har premiere med skuespillerne Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares (th) i rollerne som Carl Mørck og Assad. Foto: Katrine Becher Damkjæ

Aarhus: Det store havnebad i Aarhus indvies. Foto: Annelene Petersen

Struer: Den lokale helt Dina Thorslund vinder er ny WBO World Female Super Bantamweight verdensmester efter en sejr i 10 omgange over Yessica Munoz fra Mexico. Foto: Johan Gadegaard

Nyborg: Selv om mange mener, at Stig Pryds må være gjort af noget helt specielt, så er det ikke hans egen opfattelse. - Jeg ville gerne kunne sige det, men jeg er ikke en skid speciel, lyder det fra manden, der om nogen er god til at kontrollere sit åndedræt og slappe af. Afslapningen lærte han i sin tid, fordi det gav ham færre smerter, når han ikke spændte. Han er i dag glad for, at han blev syg. Han ved godt, at det lyder underligt, men uden sin nedtur, havde han ikke haft den livskvalitet, han har i dag. Sygdommen psoreasisgigt lever han stadig med, og det kommer han altid til at gøre, men den er til at håndtere, når hverdagen rummer ro, hvile, struktur, dykning og meget gerne sol, som denne sommer er fuld af. Foto: Vibeke Volder

Aarhur: Leg med lysets farver på Steno. Foto: Flemming Krogh

Svendborg: Svendborg Roklub. Foto: Katrine Becher Damkjær

Tønder: Skoleelever får fyrværkeridemonstration. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Nordborg: Der er isskulpturfestival i Nordborg, hvor professionelle kunstnere arbejder på skulturer i is. Foto: Claus Thorsted

Haderslev: Dronning Margrethe ankom med kongeskibet Dannebrog til Honnørkajen i Haderslev. Foto: Jacob Schultz

Thunø: "Rock Nalle er en legende i dansk rock og stilll going strong. Her fotograferet ved årets Tunø Festival. Foto: Kim Haugaard

Aarhus: Moesgaard Museums mumie fra Mongoliet bliver scannet på Institut for Retsmedicin, som hører under Århus Universitet. Foto: Michael Svenningsen

Fredericia: Flere atleter til de nordiske mesterskaber i kortdistance triatlon fik et decideret ildebefindende efter mødet med en af de mange brandmænd i havnebassinet. Distancen kaldes også sprintdistancen (750 m. svøm - 20 km. cykling - 5 km. løb). Foto: Peter Leth-Larsen

Aarhus: Vikingerne svedte på trods af, at var trukket ind i skygge af skoven ved Moesgaard, da de afholdte det traditionelle vikingetræf. Foto: Jens Thaysen

Hjarnø: Frederiksberg-familien Mia Lynnerup Olesen, Simon Bæk Carstensen, og døtrene Kaya på syv og Elsa (billedet) på fem har købt grund og bygger hus på Hjarnø. Foto: Michael Svenningsen

Jordrup: Hos hundecenter Doxx i Jordrup er der gæster i alle bokse. Her står ferien på mentale og fysiske udfordringer, rigeligt med klap og godnatkys. Her skyller Laila Berg Nellie i forbindelse med en tur i poolen. Foto: Mette Mørk.

Kolding: Noah Volander, i gang med at hoppe, Jannik Schüler og en flok af deres venner var taget fra Haderslev til Kolding for at tilbringe noget af 1. juledag i Slotssøbadet. Foto: Michael Svenningsen

Sundstrup: Bent Jensen er pensionist og bor på Sundvej i Sundstrup. De sidste mange år har han slået græsset rundt om i byen. Hans "job" som bestyrer af plæneklipperen kom dog i fare tidligere på året, da han mistede begge ben. Men med støtte fra kommune blev græsslåmaskinen bygget om, så Bent kan betjene den med hænderne. Foto: Morten Pedersen

Randers: Patrick Paller udgiver debutplade. Foto: Mathias Fredslund Hansen