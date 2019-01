Se Danmark: Ib bliver mindre og mindre

Ringkøbing Fjord: Da pressefotograf Jørgen Kirk begyndte på avisen i 1977, blev den lavet med bly. - Det var sort-hvide fotos, vi lavede, og når der så var et hul i avissiden, der skulle fyldes, brummede redaktionssekretæren i hjørnet "Jeg mangler initiativbilleder til at fylde det her hul på siden med". Så var der dømt ud af døren og finde på noget, fortæller Jørgen Kirk. Ofte var det bundgarnspæle eller ruser på fjorden i medlys, modlys eller solnedgangen, der måtte holde for. I dag er der slet ikke det fjordfiskeri som den gang, og dermed er der heller ikke så mange pæle og ruser at fotografere. Der er jo også kommet meget andet her i kommunen, der fylder landskabet f.eks vindmøller, der en overgang var dem, man som fotograf faldt over i modlys, medlys eller i solnedgangen. Pælene er der da endnu, bare ikke så mange mere rundt ved fjorden. Så her er et nostalgisk gensyn med bundgarnspælene i modlys og nu i farver ved Ringkøbing Fjord. Foto: Jørgen Kirk