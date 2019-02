Lemvig: Med regeringens oplæg til en sundhedsreform er fremtiden for akutlægebilen i Lemvig usikker. Pressefotograf Johan Gadegaard og journalist Birgitte Lydolph Søe besøgte den døgnbemandede bil, der fungere som rullende intensivafdeling i landets nordvestlige hjørne , og som to-tre gange i døgnet rykker ud i områdets store vidder.

Vemb: 65-årige Marie Nielsen er næsten helt blind. Hver dag går hun med sin førehund ned i brugsen i Vemb for at handle ind og der får hun hjælp til at blive ført rundt i butikken. Foto: Morten Stricker