Se Danmark: Gravsten blev til trædesten

Som læsernes øjenvidner er avisens fotografer hver dag på farten for at rapportere om mennesker og begivenheder i Jylland og på Fyn. Se deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Risskov: Nedlæggelsen af kirkegården ved det psykiatriske hospital i Risskov har fået sindene i kog. Der skal bygges boliger på den gamle gravplads, og i den forbindelse har Region Midtjylland lavet en mindelund. Pressefotograf Axel Schütt havde sin drone i luften for at vise mindelunden med de 235 gravsten, der ligger så tæt, at gæster er nødt til at betræde stenene, hvis de vil gå rundt i lunden.