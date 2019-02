Se Danmark: Gøgl i vinterferien

Sjølund: Det gælder om at holde tungen lige i munden når der skal jongleres. Vinterferien kan bruges til mange ting. I Sjølund ved Kolding er et cirkus og gøgler-workshop stablet på benene, og 18 glade børn bruger tre dage på at gøgle og øve kunstner.For Ester (på billedet) og resten af børnene kulminerer tre dages arbejde med en forestilling i Sjølund Multiarena fredag eftermiddag.