Se Danmark: Fuldt hus hos frisøren

Som læsernes øjenvidner er avisens fotografer hver dag på opdagelse i det vestlige Danmark for at fortælle historier med deres kameraer. Se deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Gråsten: En gammel drøm om at udvide forretningen er blevet en realitet for frisør Teddy Petersen. I weekenden åbnede han nemlig en ny salon i Ulsnæs Centret i Gråsten, og her blev der hurtigt fyldt op med mennesker, som ville ønske tillykke med den nye butik. Fotojournalist Timo Battefeld var også med og fik bl.a. dagens kalejdoskopiske billede med hjem.