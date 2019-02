Se Danmark: Fri leg med flyvende fodbolde

Hver dag kommer avisens fotografer rundt i det halve land for at fortælle historier med deres kameraer. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Esbjerg: For 31. gang afholder støtteforeningen "Spangsbjergs Venner" Bilka Cup. Et stort indendørs fodboldstævne med over 100 tilmeldte hold. Det er Syddanmarks største præmiestævne - de uddeler over 1700 spurtpræmier over to dage. Foto: Martin Ravn