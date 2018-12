Se Danmark: Familien på kutteren Katrine fanger rejer for millioner

Rømø: Pau Schramm og sønnerne Frederik og Christian er alle tre fiskere. 19-årige Frederik Schramm har været med ude at fiske siden han var helt lille, og overtog for et år siden kutteren Kathrine fra sin far. Pressefotograf Hans Chr. Gabelgaard besøgte familieforetagenet på Rømø, som i de seneste år har klaret sig fint med at fiske rejer .

Tarm: På Blåkilde Efterskole har man et projekt, hvor alle unge skal lære et håndværk, som de kan tage sig til, i stedet for at sidde og kigge på en skærm. Erfaringen viser, at de får det bedre psykisk på den måde. Blåkilde går all in og har fået fat i en masse seniorer til at lære eleverne håndværk, som man brugte for mange år siden Her er der gang i trædrejebænken. Foto Jørgen Kirk