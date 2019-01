Se Danmark: Dyb koncentration bag krævende rolle

Fredericia: Fredericia Teaters opsætning af Disneymusicalen Tarzan har kørt for fulde huse siden premieren i starten af oktober. Tarzan er skuespilleren Kim Ace Nielsens første store hovedrolle - og en ganske krævende en af slagsen. Trods smerter i knæ og knoer, iskolde tæer og kogende hovede under den tunge paryk, har han nydt hvert et øjeblik af rollen. Foto: Peter Leth-Larsen