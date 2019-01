Se Danmark: December i søgeren

Hvert et lille klik fra fotografernes kameraer fastholder et lille stykke danmarkshistorie, som fortæller om livet som det leves vest for Storebælt. Redaktionen har samlet de bedste billeder fra december i et stort fotogalleri.

Danmark: En død hval, vinterbadere og julens mange sysler satte sit præg på de billeder, avisens fotografer tog i december. Se nogle af de bedste i dette galleri, som kigger tilbage på den sidste måned i 2018.

Lemvig: Julemanden kom sejlende til Lemvig, og flere hundrede børn og voksne stimlede sammen på havnen for at tage imod ham og nissebørnen. Foto: Morten Stricker

Odense: DM i Omnium i Odense torsdag aften med hele eliten - inklusive den olympiske mester, Lasse Norman Hansen. Lasse Hansen vinder også udskilningsløbet Foto: Birgitte Carol Heiberg.

Hobro: En 8-10 meter lang hval er ligger i Hobro Havn i Mariager Fjord. Hvalen er måske er vågehval. Foto: Annelene Petersen

Sønderborg: Sønderjyske - Århus. Foto: Timo Battefeld

Holstebro: Thomas Harbjerg Bredvig er til daglig lærer på Resen Skole og gift med Lena Normand Engelstock Bredvig, der er lærer på Vinding Skole. Ægteparret er bidt af vikinger og vikingelivet. For nylig var de inviteret til Marokko sammen med andre Holstebro-vikinger for at repræsentere "dansk kultur". Foto: Morten Stricker

Helnæs: Solen står op over den firelængede gård på Helnæs, hvor to mennesker blev myrdet i weekenden. Foto: Michael Bager

Rude Strand: Odder Vinterbadeklub har eksisteret i fem år, og i dag indvier de en badeanstalt med sauna. Den kan medlemmer fremover bruge dagligt morgen og eftermiddag. Odders borgmester Uffe Jensen havde for længe siden lovet, at han ville afprøve faciliteterne ved indvielsen.Foto: Søren E. Alwan

Ringkøbing: Stjernehimlen over Holmsland set fra Bagges Dæmning på en aften hvor fotojagten på stjerneskud fra "Geminiderne" gik ind. De skulle kunne ses på østhimlen i december, men denne aften kunne jeg ikke høre Jesper fårekylling synge "Når jeg ser et stjerneskud". Kold var det, men et smukt nattefoto kom der ud af at fryse en times tid på dæmningen uden stjerneskud. Der kom dog et par menneskeskabte streget på himmelen efter blinkene flyvemaskiner på den stjerne besatte himmel. Foto Jørgen Kirk

Korinth: Jim Lyngvild og Morten Poulsen har fået en ny hundehvalp, da de for tre uger siden måtte aflive deres ni-årige hund, Ask. Hvalpen Balder er allerede en stjerne til årets julemarked, hvor alle vil hilse på det nye familiemedlem på Ravnsborg. Balder har fået sit navn, da det er navnet på en nordisk gud og betyder lysende eller den gyldne - det passer perfekt til den lille guldfarvede vikingehvalp, mener Jim Lyngvild. Foto: Nils Svalebøg

Gudme: GOG Håndbold vandt hjemme over TTH Holstebro. Foto: Vibeke Volder

Borbjerg: : En indflyvning og landing gik tirsdag formiddag helt galt, og flyet endte på mark. Det var et usædvanligt syn, mødte de bilister, der tog turen forbi Borbjerg tæt ved Holstebro. Foto: Morten Stricker

Odense: Udsigten er spektakulær fra penthouselejligheden, som øverst i det 17 etager høje TBT Tower højhuset er den højest beliggende bolig i Odense. Foto: Michael Bager

Tønder: Sangsvaner på mark ved Skovhusvej sydvest for Tønder. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Risskov: Der skal bygges boliger på den mangeårige kirkegård ved det psykiatriske hospital. Derfor er gravstenene nu samlet i en mindelund - et såkaldt lapidarium. Foto: Axel Schütt

Vejle: Signe Marie fra Sellerup rejser rundt i verden og lever at at være en levende statue. I Vejle er hun på hjemmebane som Snedronningen på Rådhustorvet. Foto: Mette Mørk

Hjerting: 30-60 sekunder plejer morgenbaderne at holde sig under vandet, så kroppen får et chok, og endorfinerne frigives. Foto: André Thorup

Odense: Bag kulisserne i byens store luciaoptog. Alle skal sidde og forholde sig i ro, efter de har fået lysene i hånden. Pigerne er dog lidt urolige og kan ikke vente med at gå optoget. Foto: Sugi Thiru

Ans: Vinterbadning i Tange Sø fra Ans-siden. Foto: Morten Dueholm

Sjølund: Skamlings Juleløb. Foto: Mette Mørk

Vejen: Bakkegårdens Børnehave går Luciaoptog på Knudepunktet. Foto: Martin Ravn

Odder: Odder Frimenighed pakker i dag gaver ind. Gaverne er bl.a kommet ind ved, at kunder i byens butikker har kunnet købe noget og lægge det i en kasse ved udgangen. Foto: Søren E. Alwan

Løgumkloster: Arne Hansen opdrætter fjerkræ og har højsæson lige nu. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Tåsinge: Daniel Andreasen er ægproducent på Tåsinge, som også har givet navn til firmaet Tåsinge Æg. Foto: Katrine Becher Damkjær

Hobro: Obduktionen af den ti meter lange hval er nu i gang på havnen i Hobro. Hvalen er formentlig en sjælden sejhval. Konservator Abdi Hedayat fra Statens Naturhistoriske Museum, er med til at dissekere hvalen. Foto: Annelene Petersen

Odense: Tømrerfirmaet Guldfeldt har en aktiv pensionistklub, der bl.a. mødes til julefrokost. Foto: Michael Bager

Odense: Bent Melchior og Özlem Cekic besøger en Al Salahiyah-Skolen sammen med 200 elever fra Odense Friskole. Foto: Michael Bager

Odense: Kostumeprøver på Odense Teater i forbindelse med musicalen Leonora Christina, der får premiere til januar 2019. Skrædder Susanne Svendsen, skuespiller Natalí Vallespir Sand og kostumechef Mathias August Borg. Foto: Vibeke Volder

Kolding: Solopgang. Solen står op klokken 7:57 i Kolding og går ned igen klokken 16:17. Til sammenligning stod solen op allerede klokken 4:16 - og gik ned igen klokken 22:23, på årets længste dag, som var den 21. juni.

Grindsted: Pernille Nielsen er en dygtig industriteknikerlærling, som har fået læreplads hos Schela Plast i Lindknud. Nu er hun på skolen i Grindsted, hvor hun øver sig ved maskinerne. Foto: Martin Ravn

Middelfart: - Det er mit job job at holde mentalhygiejnen højt og sige noget sjovt, mener Jacob Haugaard. Foto: Peter Leth-Larsen

Bogense: Keld Skytte Petersen lever og ånder for den nordfynske natur. Han er førtidspensionist, fordi han gik ned med flaget på arbejdsmarkedet. Nu slapper han af med sit kamera i naturen - og er en af Danmarks bedste naturfotografer. Foto: Nils Svalebøg

Vejle: Kajakker roede julen ind i lysende fællesskab.Næh - ih og åh lød det fra tilskuerne, da medlemmer af Vejles to kajakklubber roede julen ind. Foto: Søren Gylling

Holstebro: Julemanden tænder julelyset i Holstebro- og det er der meget nyt af i år. Blandt andet den store julekugle på Store Torv. Foto: Morten Stricker

Velling Kirkeby: Mikael Jensen i Velling Kirkeby konkurrerer mod naboen om at have mest julebelysning i haven og på huset. Foto Jørgen Kirk

Holstebro: Mohammed Manaaki fra Haircules og Anne Lund fra Zoom By Zoom tilbød lillejuleaften en gratis klipning til dem, der har det svært i julen. Foto: Morten Stricker

Odense: Fyns Laksefisk avler på ferskvandsulke, hentet i Sverige og elritser fanget på fyn. Fiskene skal bruges til at redde den tykskallede malermusling i Susåen. Foto: Nils Svalebøg

Holstebro: Bisonkalven Josefine mistede sin mor, da hun var to døgn gammel og var derfor tæt på at dø, men 43-årige landmand fra Hvam, Bo Witte-Pedersen opfostrede den med sutteflaske, så hun nu er tam som en hund. -Jeg håber, at Josefine kan forblive tam, så jeg stadig kan håndtere hende, selvom hun på det tidspunkt vejer i nærheden af et halv ton, siger Bo Witte-Pedersen. Foto: Morten Stricker

Vejen: Babysalmesang. Foto: Martin Ravn

Haderslev: Andreas havde rygmarvsbrok ved fødslen, som har bundet ham til en kørestol. Han er en fighter, som har skabt sig et aktivt liv. Foto: Jacob Schultz

Esbjerg: På akutmodtagelsen i Esbjerg er Muhammad Hassan ved at få lagt gips på en brækket hånd. Foto: André Thorup

Odense: Carsten Friis og datteren Mille får taget et billede i selfie-boksen inden balletskolens præmiere på Snedroningen. Foto: Michael Bager

Tønder: Skoleelever får fyrværkeridemonstration. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Sønderborg: Den kendte kok Jesper Koch fortæller om, hvor langt restaurantkonceptet er på Hotel Alsik, som åbner til maj. Han er superviser på restaurantdriften. Foto: Timo Battefeld

Nyborg: Ruweyda Abdisalan Hussein er storesøster i en somalisk familie i Nyborg, som står til at blive udvist af Danmark. Foto: Michael Bager

Aarhus: Juletræet tændes ved Aarhus Rådhus. Foto: Mathias Fredslund Hansen

Nordborg: Der er isskulpturfestival i Nordborg, hvor professionelle kunstnere arbejder på skulturer i is. Foto: Claus Thorsted

Tønder: Beboerne på plejecenteret Mosbølparken kom i julestemning, da julemanden og nisser kom forbi med en pony lørdag formiddag. Foto: Timo Battefeld

Kolding: Vinterbadere i Lillebælt på en solrig 30. december. Foto:Yilmaz Polat

Odense: OB mødte B1909 ved Fyens Stiftstidendes indefodboldstævne. Foto: Michael Bager

Odense: Bokseklubben Olympia holdt sam vanligt boksestævne i Bolbrohallen andenjuledag. Foto: Nils Svalebøg

Rømø: Rejefisker på Rømø Havn. Foto: Hans Chr. Gabelgaard