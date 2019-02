Avisens fotografer er læsernes førstehåndsvidner i den forunderlige verden, der omgiver os. Hver dag rapportere de hjem i billeder, og nogle af de bedste samler redaktionen dagligt under overskriften Se Danmark.

Nordals: For syvende år i træk fyldtes Guderup-Hallen med alt godt fra Sydtyskland i en kæmpe fest med 800 deltagere. Blandt de ternede skjorter, svingende lederhosen og spændte tyrolerbarme plukkede fotojournalist Timo Battefeld en smuk buket af indtryk fra festen , som muligvis bliver den sidste af slagsen.

Hemmet: Hemmet Kulturhus danner ramme om en lille messe for alternativ behandling - med mulighed for at opleve healing, clairvoyance og håndlæsning. Foto: Mads Dalegaard