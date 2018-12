Se Danmark: Begejstrede børn indtog ny legeplads

Torsted: Før i tiden gik frikvartererne med at spille fodbold. Men nu har mellemtrinnet på Østerhåbskolens afdeling i Torsted fået en splinterny legeplads, hvor der er plads til at bruge kroppen på mange andre måder. Fotojournalist Michael Svenningsen var forbi skolen, da legepladsen blev indviet. Se hans billedserie fra arrangementet og få bl.a. svar på, hvad en gyngekarrusel er for en størrelse.