Se Danmark: Anders slider med grisene fra morgen til aften

Mejrup Hindkjær: Landmand Anders Ørts er fjerde generation på gården i Mejrup Hindkjær. Han arbejder fra morgen til aften med at passe gårdens grise, og får i øvrigt det samme for dem, som hans far gjorde i 1979. Fotojournalist Morten Stricker fulgte i hælene på den travle landmand, som tror, han ville kede sig, hvis han byttede med et mere vellønnet job på en fabrik.