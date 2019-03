Zanzibar nyt vinterrejsemål hos Bravo Tours

Et rejsebureau skal ikke være ret stort, før direktøren ikke har tid til at møde alle gæster i lufthavnen eller ligefrem tage med som guide. Men Peder Hornshøj, øverste chef i Bravo Tours, gør en undtagelse, når han i september er rejseleder for en gruppe på cirka 50 personer. De kan melde sig til specialturen "Peder Hornshøjs Mallorca", og anledningen er, at bureauet i år kan fejre 20-års fødselsdag - i øvrigt med Hornshøj som en af stifterne og gennem alle årene administrerende direktør.

Han vurderer selv, at han har besøgt Mallorca 150 gange, så deltagerne bliver ikke ført rundt af en ren novice.

På første pressemøde for 20 år siden "lovede" direktøren, at Bravo Tours ikke skulle have mere end 35.000 gæster om året, for så blev det for stort og upersonligt. Tallet holdt ikke i mange år. Bureauet er nu landets tredjestørste inden for charterrejser. Cirka 170.000 kunder benyttede sidste år Bravo Tours til charterrejse, rundrejse, safari, golfrejse eller andet. Som noget nyt lanceres i år storbyrejser med fleksibel rejselængde og i nogle byer uden guideservice ved hånden, men kunderne kan altid komme i telefonisk kontakt med en rejsekonsulent.

I første omgang kan man vælge mellem syv byer, blandt andre Rom, Paris, London og Bangkok. Da transporten foregår med rutefly, er priserne dynamiske - de kan altså stige eller falde fra dag til dag - men som hovedregel kan man gå ud fra, at tidlig bestilling belønnes.

Blandt de eksotiske rejsemål er Zanzibar ud for den østafrikanske kyst næste vinters største nyhed. Under præsentationen af det nye katalog oplyste Peder Hornshøj, at der er en øget efterspørgsel på eksotiske rejsemål, ikke mindst om vinteren.

- Danskerne vil gerne rejse lidt længere for unikke oplevelser, og vi føler virkelig, at Zanzibar kan give dem det, siger han.

En to-ugers ferie på øen, hvor blandt andet den røde colobus-abe lever, koster fra cirka 11.000 kroner med morgenmad inkluderet og afrejse om ret præcist et år. Zanzibar kan også kombineres med ophold på Kenyas kyst og tre dages safari i Kenya.

Thailand-elskere, som gerne vil vil rejse med guide, har nok mere fokus på en "jubilæumsrundrejse", som blandt andet inkluderer Bangkok, det gamle kongerige Ayutthaya og en uges badeferie i Hua-Hin til 8998 kroner eller det samme, som man ofte må betale for flyrejse og et billigt hotel i Thailand.