Vinterrejser bestilles mere end et år før afgang

Nogle rejsende ønsker så brændende at bo på et ganske bestemt hotel, at de er parate til at reservere et værelse mere end et år før ankomst. Derfor har Spies allerede nu åbnet for salg af vinterrejser 2019-20. Foreløbig gælder det nogle af de mest populære rejsemål som Gran Canaria, Tenerife og Thailand, men også Den Dominikanske Republik, Kap Verde og Gambia.

Januar er ifølge kommunikationschef i Spies, Torben Andersen, årets travleste måned i salgsafdelingen, og de mest eftertragtede koncepthoteller og de bedste værelser sælges først. Cirka 30 procent af selskabets rundt regnet 270.000 årlige kunder bor på koncepthoteller. /thor