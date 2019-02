Der er farlige, farvestrålende, pelsede, nuttede, glatte, krybbende, dansende og svømmende dyr at opleve i de danske akvarier i vinterferien. Man behøver ikke tage længere væk end til Randers for at se et koralrev på nærmeste hold eller til Grenaa for at dykke med store hajer. Man kan også lære en masse om den danske natur i både Silkeborg og Esbjerg. Og så er der ravgaranti uden rusk og regn på den indendørs strand i Thyborøn. Nyd vinterferien under og over vand med denne guide.