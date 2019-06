Vilde Voss: Vindtunnel er ekstremsport for bangebukse

Hvem har ikke drømt om at flyve? Med lidt tryllestøv fra tre vindturbiner i en 30 meter høj, lodret vindtunnel kan drømmen blive til virkelighed, uden at man risikerer liv og lemmer ved at hoppe ud af et fly i 12.000 fods højde. I ekstremsportsbyen Voss ligger Norges første vindtunnel.

Håndfladerne er varme og fugtige. Chris, der sidder forrest i rækken, tørrer sine af i lårene, mens hun kigger undersøgende og anstrengt på dem. Hun er nu ikke den eneste, der gnider hænderne. Vi sidder fem nervøse kvinder iklædt slidte sneakers, heldragt, beskyttelseshjelm og tætsiddende briller på række. Vi mangler kun faldskærmen på ryggen, så ville vi være klar til at hoppe ud fra et fly. Så galt skal det dog ikke gå. I stedet skal vi indendørs-skydive, hvor luft fra vindturbiner blæses af sted med så stor kraft, at man kan flyve. Det vil føles som et rigtigt faldskærmsspring fra 12.000 fods højde, men uden al højdeskrækken. Selv om en eller anden form for skræk alligevel kommer snigende på ventepladserne, som jeg rykker nærmere og nærmere døren til vindtunnellen.

Voss Fra både København og Billund kan man flyve til Bergen. Flyturen tager omkring en times tid, og i klart vejr får man et smukt kig ud over det spektakulære norske landskab med fjorde, bjerge og øer fra luften. Fra lufthavnen kører man gennem tunneller i bjergene ind til Bergen og tager toget videre til Voss. Det kører en gang i timen, og turen tager en time og et kvarter.Man kan også køre med tog op gennem Sverige og Norge. En togtur fra Københavns Hovedbanegård til Oslo tager cirka 8 timer og 30 minutter. Derfra skal man skifte til toget mod Bergen og køre endnu 5 timer og 30 minutter til Voss gennem det storslåede norske landskab.



Fra Hirtshals kan man sejle til Bergen og sove vuggende på vej over havet. Det tager omkring 16 timer og 30 minutter. Og er den dyreste transportløsning. Til gengæld har man sin bil med, så man kan køre på ture gennem bjerg- og fjordlandskaberne i Norge. Det tager halvanden time i bil at køre fra Bergen til Voss.

Hvem har ikke drømt om at kunne flyve? Med lidt tryllestøv og luft, der cirkulerer med 200 kilometer i timen, kan det faktisk lade sig gøre. Foto: Voss Vind

Første flyvetur Voss Vind hedder Norges første lodrette vindtunnel, hvor turbiner i bunden sender luft med over 200 km/t op i den 30 meter høje bygning. Vinden cirkulerer og sørger for opdrift i hele det runde glaskammer, der er fire meter i diameter. Det er et sikkert miljø, hvor man kan få oplevelsen af at flyve i kontrollerede omgivelser, forsikrer vores instruktør, Kenny Andre Soldal, os. Der skal dog nogle dybe vejrtrækninger til, før min krop også føler sig overbevist om sikkerheden i projektet. I døren er vindens susen overvældende. På en skærm ved teknikrummet står vindens hastighed og svinger lidt op over 200 kilometer i timen. Med hænderne i vejret og strakte ben læner jeg kroppen forsigtigt ud i luften. Så forsigtigt, at Kenny Soldal tager fat om min mave og først giver slip, da han kan mærke, at luften bærer. Fra oven trykker tyngdekraften og forneden vindturbinerne, og midt mellem de store kræfter svæver min krop uden at røre jorden. Og jeg mærker vantro, at jeg smiler. Kæmper for ikke at kigge ned på de 13 meter under mig, som kun er afskåret af et stormasket net. Kæmper for at følge instruktørens guidning: bøj albuerne, stræk benene, smil til kameraet. Og smilene kommer igen helt af sig selv. I et hurtigt greb er jeg ude igen. Hujende sammen med de andre, varm på huden over hele kroppen og høj af adrenalinsuset.

Det er umuligt at høre noget i vindtunnelen, så instruktøren kommunikerer med mimik og fagter, som han på forhånd havde lært os, hvad betød. Foto: Voss Vind

Ekstremsportsby Byen Voss, der ligger midt i det norske fjordlandskab, er kendt for adrenalinsus. Den er et mekka for ekstremsport og hjemstedet for verdens største ekstremsportsfestival, Ekstrem Sport Veko, hvor atleter fra hele verden konkurrerer i kajak, rafting, skateboard, faldskærmsudspring, paragliding, klatring, udspring fra klipper og hvilke ekstremt udfordrende sportsgrene, man ellers kan finde på at lave i søen og bjergene omkring byen. Voss Vind er en del af festivalen. Både fordi det for begyndere er en let tilgængelig og sikker måde at dufte til noget så vildt som faldskærmsudspring. Men også fordi her afholdes det åbne nordiske mesterskab for tomandshold i vindtunnellen under festivalen. Selv synes jeg, at flyveturene i vindtunnellen er ekstreme nok i sig selv. De to gange halvandet minut svarer da også til fire faldskærmsspring fra 12.000 fods højde. Anden gang i kammeret begynder jeg at kunne styre fra side til side og op og ned. Kenny Soldal slipper mine hænder, og jeg flyver langt over hovedet på ham, mens det suger i maven, og tankerne i hovedet kredser om de 17 meter tårn, jeg kan forsvinde op i. Men det føles nærmest som at flyve. Frit, vildt og vanedannende.

Det hiver godt i kinderne, men det er nu ikke kun derfor, man smiler i vindtunnelen. Det er overvældende og vildt at prøve at flyve. Foto: Voss Vind