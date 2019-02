Vandretur på Bornholm med bagagetransport

Cykelturister kan på en del færdigpakkede ture få den tunge bagage kørt fra hotel til hotel, men det gælder skam også vandrere.

Således introducerer Vagabond Tours i år fire-, fem- og ottedages ture Bornholm rundt langs kysten. Vandrerne går "med uret" og kan se frem til meget varierede oplevelser i form af blandt andet klipper, vandfald, frodige sprækkedale og selvfølgelig havnebyer, hvoraf nogle kan udforskes nærmere, fordi man skal overnatte her. Enten på hotel, bed and breakfast eller på vandrerhjem.

Ruten er på cirka 120 kilometer og følger primært de gamle redningsstier og strandene, men flere steder kommer man også op i højderne og får fine udsigter over klippekysterne og Østersøen, oplyser bureauet.

Turen på otte dage koster 5400 kroner inklusive morgenmad og to middage, når to personer bor sammen. Rejser man alene, er der et tillæg for enkeltværelse på 1400 kroner og et bagagetillæg på 625 kroner. Hertil skal lægges prisen for at komme til turens startsted.

Firedages-turen koster 2800 kroner inklusive morgenmad, når to rejser sammen. Man vælger selv rejseperiode i tidsrummet fra 1. april til 1. oktober.

Se flere detaljer på www.vagabondtours.dk. /thor