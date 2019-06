Man kan spise i restauranten, tage en pause på en fortovscafé, slappe af i loungen, arbejde i studieområdet eller shoppe design i den røde butik. Aros' nye marked indeholder alle de elementer, som man ville kunne finde ved et hyggeligt gågade-torv. 11. juni åbner Aros Marked, som man kan besøge både med og uden billet til museet.

- Aros er mere end et kunstmuseum. Vi er en motor for det lokalsamfund, som vi er en del af. Jeg håber, at det nye Aros Marked bliver et inkluderende og imødekommende sted, hvor folk føler sig hjemme. Vi er nysgerrige på, hvordan vi kan bringe mennesker tættere sammen, og det er præcis derfor, Aros Marked nu bliver realiseret, siger Erlend G. Høyersten, museumsdirektør på Aros.

Det er designvirksomheden Hay, der har indrettet markedet, der er opdelt i fem zoner med hver sine stemninger og formål: orangeri, café, arbejds-/studieområde, butik og lounge. Hver zone er indrettet med Hays enkle, farverige design til at understøtte funktionen.

Aros Marked skal i sin enkelthed være et opholdsrum for gæster, uanset om det er i forbindelse med et besøg i udstillingen, eller om man gratis vil nyde markedet indefra. Besøgende vil også i fremtiden kunne opleve arrangementer på Aros Marked, ligesom de vil blive præsenteret for kunst i området. Selv kalder museet sit nye marked for et moderne forsamlingshus.

I fremtiden skal samlingsstedet i midten af Aarhus holde åbent længere tid - i hverdagene til klokken 21.

- Aros træder i 2019 ind i en ny æra, hvor vi realiserer drømmen om at være et socialt samlingssted. Aros Marked og ændrede åbningstider er konkrete forbedringer for vores gæster, som skal bidrage til et levende og socialt fælleskab på Aros både i dag- og aftentimerne, siger museumsdirektøren Erlend G. Høyersten.

De nye aftenåbningstider gælder fra tirsdag til fredag. Hele museet er åbent, så publikum har mulighed for at dykke ned i udstillingerne, handle i butikken, spise i Wine & Food og lege sig igennem Aros Public. Lørdag og søndag lukker museet fortsat klokken 17.00.

I juni, juli og august er der mandagsåbent til klokken 21.00. De nye åbningstider træder i kraft 11. juni, hvor markedet åbner.