Udforsk Boeing 747 på havets bund

Fritidsdykkere udforsker ofte gamle skribsvrag på bunden af havet, men i golfstaten Bahrain bliver et Boeing 747-fly nu en attraktion i en ny undervandspark.

Det 70 meter lange fly er dog ikke styrtet ned, men placeret her efter at have været gennem den helt store renselsesproces, så det lever op til alle miljøkrav.

Dive Bahrain, som undervandsparken hedder, skal også rumme en kopi af et traditionelt hus fra Bahrain, kunstige koralrev og skulpturer, som tilsammen skal skabe et miljø, hvor både koraller, fisk og havpattedyr kan trives, skriver Standby.dk med Gulv Daily News som kilde. (thor)