USA: Luksuscamping i nationalparker

Overnatning på lodge i de amerikanske nationalparker er ofte umuligt, hvis man ikke booker i god tid, men der er et alternativ: camping i luksustelt - også kaldet glamping.

Firmaet Under Canvas har telte i forskellige størrelser og komfortniveauer i blandt andet Grand Canyon, Yellowstone, Zion National Park, Glacier National Park og senest Mount Rushmore National Mamorial i South Dakota kendt for granitskulpturen af fire amerikanske præsidenter hugget ind i en klippe.

Gæsterne sover i rigtige senge og har i de fleste tilfælde eget bad med brus og toilet. I Mount Rushmore National Memorial kan man vælge mellem forskellige pakker, for eksempel to nætter med to gange morgenmad, to gange frokost og to gange aftensmad i stedets restaurant.

Teltpladsen ligger i en tidligere guldmine, og blandt aktiviteterne, som er inkluderet i prisen, er guldvaskning, vandre- og cykelture, klippeklatring, kajaksejlads, ridning og jeep-safari. Prisen for to personer er i dette tilfælde 2400 dollar (cirka 15.850 kroner). Se mere på www.undercanvas.com. /thor