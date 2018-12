Hvis man vil opleve ægte western-stemning i USA, er staten Wyoming et godt valg. Også for lidt større børn. Her går man til rodeo, hvor man ikke kan undgå at falde i snak med lokale, som næsten med garanti bærer cowboyhat uanset køn, man kan besøge en ranch, hvor cowboys faktisk har et arbejde med at drive kvæg, og man kan betale entré til et klassisk western-show, der er som taget ud af en cowboyfilm.

Og hvorfor ikke overnatte på en ranch, som tilbyder turister overnatning i en klassisk amerikansk prærievogn eller i en tipi. Det gælder for eksempel Fort Laramie B&B, som tager 145 dollar (cirka 960 kroner) for overnatning (to personer) i en ombygget "sheep wagon". En tipi er lidt dyrere, men kan til gengæld huse fire personer. /thor