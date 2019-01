Turistvisum: Skærpet regel for indrejse i USA

Rejsende til USA kan få sig en grim overraskelse, hvis de ikke husker at få en ESTA-godkendelse (Electronic System for Travel Authorization) senest 72 timer før afrejse.

Hidtil har de glemsomme i nødstilfælde kunnet ordne det fra egen eller lånt computer i lufthavnens afgangshal, fordi godkendelsen normalt går igennem på få minutter, men nu har de amerikanske myndigheder skærpet kravene, oplyser U.S. Customs and Border Protection, ligesom det fremhæves på den amerikanske ambassades hjemmeside.

Hvis man møder op i en dansk lufthavn uden ESTA-godkendelse, er det overvejende sandsynligt, at man bliver afvist ved check-in-skranken.

USA er den mest populære oversøiske destination blandt danske rejsende. Sidste år blev der registreret over 330.000 danske ankomster eller cirka dobbelt så mange som i Thailand, der er nummer to på listen over rejsemål uden for Europa.

En ESTA-godkendelse koster 14 dollar (knap 100 kroner), hvis man bestiller den på den amerikanske ambassades hjemmeside,

https://dk.usembassy.gov/visas/visa-waiver-program/visa-or-esta/. Den gælder i to år.

Men pas på: Andre tilbyder også at løse opgaven på nettet - i nogle tilfælde for op til det femdobbelte af, hvad man behøver at betale via den officielle kanal. Hvis man har et visum til USA, skal man ikke søge om ESTA-godkendelse. /thor